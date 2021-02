Вокальное шоу "Голос страны" продолжило собирать талантливых исполнителей в команды звезд. Почти последние места в свои команды сегодня отдали звездные судьи Надя, Монатик, Тина и Олег. Кто эти счастливцы – читайте в материале.

Предпоследний тур слепых прослушиваний "Голоса страны" прошел 28 февраля. Борьба за места в командах тренеров стала еще ожесточеннее, впрочем, не менее интересной!

Денис Потреваев

Напряженный 6 выпуск 11 сезона "Голоса страны" открыл 26-летний мужчина из Николаева. 6 лет назад он уже был на проекте, впрочем, покинул шоу из-за неравного батла с Никитой Алексеевым (ALEKSEEV). За это время он женился и стал отцом для очаровательного сына. Теперь он снова вернулся на сцену, чтобы вернуть себе место в прямых эфирах. Исполняя лирический хит All By Myself Селин Дион, к нему повернулись все 4 кресла тренеров. Денис решил выбрать для дальнейшей борьбы в проекте Тину Кароль, которая первой к нему повернулась.

"Голос страны" 11 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дениса Потреваева

Мария Гоур

Музыкант и певица из Херсона впервые пришла на проект, а поддержкой для нее стал муж и родной брат. 25-летняя девушка исполнила на сцене слепых прослушиваний песню "Весна" Олега Скрипки и группы "ВВ", призывая как можно быстрее теплую пору в Украину. К сожалению, к Марии никто не повернулся из тренеров.

"Голос страны" 11 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марии Гоур

Никита Леонтьев

18-летний юноша Никита из Мариуполя хоть учится на библиотекаря, но самовыражается через музыку. Он даже создал тематический тикток-аккаунт, где выкладывает видео, которые помогают подписчикам быть менее скованными – Леонтьев поет и играет на гитаре в общественных местах, давая пример другим. На сцене "Голоса страны" он исполнил песню "Тебе це може вбити" группы "СКАЙ". К нему повернулась Надя Дорофеева, к которой и мечтал попасть парень.

"Голос страны" 11 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Никиты Леонтьева

Лаура Марти

33-летняя джаз-певица из Азербайджана, которая всю жизнь прожила в Харькове, рассказала о своей сложной истории с детства. Когда ей было всего 2 года, вместе с сестрой и мамой они бежали из родной страны и в 1979 году поселились в Украине. Здесь она реализовала себя как известная артистка, впрочем, она желает большего. Свое выступление она посвятила маме. Женщина исполнила песню Faith и развернула кресло Нади Дорофеевой, автоматически попав в ее команду.

"Голос страны" 11 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Лауры Марти

Анна Гадомич

19-летняя девушка из Николаева в свои юные годы смогла побороть наркотическую зависимость. Девушка также имела попытки суицида, впрочем, любовь к матери и стыд за свои действия вернул ее к жизни. Аня отказалась от наркотиков, нашла любимого человека и начала заниматься музыкой. Она вышла на сцену "Голоса страны" с песней "Позови меня з собой". На ее вокал развернулись кресла Монатика и Нади Дорофеевой, но Аня решила выбрать Монатика.

"Голос страны" 11 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анны Гадомич

Илья Николаенко

22-летний киевлянин обожает заниматься музыкой. Поскольку он с детства имел слабость к музыкальному искусству, единственный, кто не поддерживал его в этом, это отец. Из-за этого Илья в свои 16 лет ушел из дома и начал искать себя. Сейчас он хочет доказать себе и отцу, что все его старания не были напрасными и он все правильно сделал. На сцене он исполнил песню Breaking me, развернув кресла Дорофеевой, Монатика и Винника. Илья выбрал за наставника себе Надю Дорофееву.

"Голос страны" 11 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ильи Николаенко

Екатерина Руденко

26-летняя девушка из Херсона профессионально занимается музыкой и даже имеет свою группу в городе Одесса. Екатерина рассказала, что с детства пишет песни, а причиной для этого стала психологическая травма – отец с дедушкой пришли к ней домой и забрали все, что было. Следовательно, ее воспитывали мама и бабушка. Участница слепых прослушиваний пришла на проект с песней City of Stars, но, к сожалению, не смогла развернуть ни одно кресло.

"Голос страны" 11 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Екатерины Руденко

Виктория Брехар

31-летняя Виктория из Днепра всю жизнь мечтала петь на профессиональной сцене, хоть и работает артисткой в военном оркестре. Но из-за любви с первого взгляда и рождения дочери она отложила свою мечту на потом. Женщина пришла на проект с песней "Мудрые деревья" и завоевала расположение сразу Монатика, Тины Кароль и Олега Винника. Виктория долго колебалась, но выбрала Тину Кароль.

"Голос страны" 11 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виктории Брехар

Ярослав Фролов

Парень из Днепра является начинающим музыкантом и мечтает о большой сцене. 21-летний Ярослав волновался, ведь мест в командах тренеров осталось очень мало. На сцене он исполнил один из самых известных хитов Эда Ширана Thinking Out Loud, но не повернул ни одного из кресел ведущих.

"Голос страны" 11 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ярослава Фролова

Алиса Стрига

Исполнительница из Кривого Рога вернулась на сцену через 10 лет после успешного старта. Когда-то она должна была занять место Нади Дорофеевой в группе "Время и Стекло", но Потап решил по-другому. 27-летняя девушка пришла на проект, чтобы доказать всем, что достойна большой сцены. На сцене слепых прослушиваний она спела сингл "Ворона" и повернула кресла Нади Дорофеевой, Олега Винника и Монатика. Алиса выбрала Монатика.

"Голос страны" 11 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алисы Стриги

KOLA (Прудиус Анастасия)

Для артистки Анастасии 11 сезон "Голоса" не стал первым, ведь она уже участвовала в шоу в 6 сезоне. Тогда она была в команде Потапа и дошла до нокаутов, впрочем, вылетела из проекта. Для нее это стало большим стрессом, впрочем, талант исполнительницы заметили организаторы "Танцев со звездами" и взяли ее в вокальное сопровождение танцев. На слепых прослушиваниях ее поддержал исполнитель и коллега LAUD, а сама она спела песню I'm sexy and I know it. К ней развернулись все тренерские кресла, но KOLA выбрала Монатика.

"Голос страны" 11 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление KOLA

Mary Soddy

16-летняя Маша из Львова с детства растет и слушает украинский фольк. Если кто-то слушает "попсу", то она отдает предпочтение украинским народным песням или записям с бабушкой. Она призналась, что с детства ее дедушка пел колыбельные, а сама она уже много лет играет на гитаре, пишет песни и тексты. Своим вдохновителем считает Кристину Соловий и ее любовь к лемковской песне. На сцене Мария и исполнила ее песню "Гамерицький край" и повернула кресла Винника и Кароль. Mary Soddy выбрала Тину Кароль.

"Голос страны" 11 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Mary Soddy

Нарам Мумни

25-летний парень из Марокко приехал в Украину, чтобы учиться IT и спеть на сцене "Голоса страны". Он мечтает петь на большой сцене, поэтому набрался смелости и прошел кастинг на слепые прослушивания. А тут он исполнил песню Desert Rose и очаровал публику арабскими мотивами и сильным голосом. К нему развернулись кресла Тины Кароль, Олега Винника и Нади Дорофеевой. Нарам был в восторге и после немалых колебаний выбрал за тренера Тину Кароль.

"Голос страны" 11 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Нарама Мумни