Слепые прослушивания на "Голосе страны 11" продолжаются. В командах звездных тренеров остается все меньше мест, а потому участники стараются поразить их своим выступлением, имея всего минуту. Какие же вокалисты прошли кастинги в 4 эфире "Голоса" – смотрите в материале.

В 4 выпуске "Голос страны 11" зрителей ждет еще больше сюрпризов от авторов проекта. Так, на слепые прослушивания придут талантливые украинские вокалисты, среди которых – Ирина Бояркина, более известная меломанам как Vilna. Кроме этого, на сцене выступят Надежда Мейхер и Виталий Борисюк.

Смотрите также Голос страны 11 сезон 3 выпуск: внучка Ющенко, Мила Нитич и Мария Рак – возвращение легенд на шоу

Специально ко Дню влюбленных в выпуск вошли романтические треки, которые тронут каждого. Кто же из участников "Голоса страны 11" получит место в шоу и продолжит свое участие в проекте – читайте в материале.

Рудольф Афицерян

А открывать 4 выпуск проекта вышел вокалист из Одесской области Рудольф Афицерян. Песню Ланы Дель Рей он решил посвятить своей любимой девушке, извинившись за ссору.

Парень рассказал, что с детства мечтал стать певцом. Поэтому он верит, что "Голос страны 11" поможет ему воплотить свой замысел. На пение Рудольфа обернулись Надя Дорофеева и Монатик. После раздумий он выбрал команду Дмитрия.

"Голос страны 11 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Рудольфа Афицеряна

Дуэт Folk Ladies

Пришли на проект и 2 талантливые вокалистки – Вита и Алина. Дуэт Folk Ladies они создали после того, как учились в студии хора Веревки. Уже в названии своего коллектива вокалистки намекнули, что хотят петь украинские песни на современный манер. Поэтому в 4 выпуске "Голоса страны 11" презентовали знаменитую композицию "Ой там на горі", которая зазвучала в мультфильме "Жил-был пес".

Невероятный вокал участниц заворожил всех звездных судей. Однако тренеры Олег Винник и Тина Кароль ждали до последней секунды, чтобы нажать на кнопку. Вита и Алина решили выбрать команду артиста, спев отрывок его трека "Волчица". Олег Винник не удержался и присоединился к вокалисткам, чем вызвал овации.

Folk Ladies стал первым дуэтом 11 сезона "Голоса страны".

"Голос страны 11 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Folk Ladies

Роман Семенчук

Много лет Роман Семенчук занимался рекламой и просто зарабатывал деньги на свое проживание. Однако после того, как мужчину сбило авто, он переоценил все будни. Теперь Роман хочет жить моментом и воплощать свои мечты, одна из которых – стать певцом.

Вокал мужчины поразил Олега Винника, который не удержался и нажал на кнопку. Артист отметил, что у Романа Семенчука есть уникальный голос и талант, который нельзя расточать в офисе. Поскольку коллеги Винника не развернули свои кресла, мужчина автоматически попал в его команду.

"Голос страны 11 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Романа Семенчука

А вы видели Голос страны 11 сезон 2 выпуск: какими новыми участниками пополнились команды тренеров

Дарья Давыдова

Испытать свои силы на "Голосе страны 11" пришла киевлянка Дарья Давыдова. Она годами создавала каверы и не решалась записывать или презентовать авторские треки. А вдохновило ее на творчество совместное велопутешествие с любимым. И хоть сейчас Дарья разорвала отношения с парнем, именно его решила поблагодарить за вдохновение.

Для слепых прослушиваний вокалистка выбрала песню Пинк, которая, к сожалению, не заставила тренеров нажать на кнопку. Сейчас Дарья Давыдова готовится презентовать свой сольный альбом, а судьи пожалели, что не пригласили вокалистку в свою команду.

"Голос страны 11 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дарьи Давыдовой

Виталий Борисюк

Посетил шоу и знаменитый актер Виталий Борисюк. Он признался, что многие украинцы знают его только как театрала, однако он еще и вокалист. И именно это Ольга Сумская захотела, чтобы вся страна узнала. Жена подбила Виталия Борисюка на авантюру – спеть на кастинге "Голоса" одну из любимых песен. Свое выступление мужчина посвятил Ольге Сумской.

На последних секундах свое кресло развернул Олег Винник. Он был поражен, ведь не подозревал, что на сцене стоит Виталий Борисюк. Актер решил продолжить свое участие в вокальном проекте, а потому появится в следующих выпусках "Голоса страны 11".

"Голос страны 11 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виталия Борисюка

Наталья Шевченко

А вот для Натальи Шевченко "Голос страны" – это единственный проект, где простая девушка может покорить сцену и стать певицей. В видеодневнике девушка призналась, что до сих пор ее семья не была дружной, а потому участие в шоу объединило всех.

Наталья не сумела развернуть ни одно кресло тренера и призналась, что волнения помешали ей это сделать. Звездные судьи поддержали вокалистку и пригласили ее на кастинги следующих сезонов.

"Голос страны 11 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Натальи Шевченко

Виктор Никифоров

Для Виктора Никифорова участие в "Голосе" не является дебютным. Вокалист уже был в шоу в 7 сезоне и подвел Сергея Бабкина, когда на поединках забыл слова трека звездного тренера. Не проходило и дня, чтобы певец не жалел о фиаско, поэтому упорно работал над всеми ошибками.

На кастингах Виктор Никифоров исполнил зажигательную песню Гайтаны, заставив всех подтанцовывать. Тина Кароль и Надя Дорофеева нажали на кнопку и начали борьбу за участника. Он выбрал команду Тины Кароль, которой и в 7 сезоне "Голоса" понравилось выступление этого вокалиста.

"Голос страны 11 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виктора Никифорова

Яна Никитина

Профессиональная певица Яна Никитина своим примером хотела показать, что женщине не нужно выбирать между семьей и карьерой. Поэтому когда она узнала, что ждет появления первенца, сделала паузу в творчестве и впоследствии вернулась к выступлениям. Свое участие в "Голосе страны 11" Яна Никитина решила посвятить мужу и дочке.

К сожалению, вокалистка не сумела попасть в следующий этап проекта. Звездные судьи отметили, что у Яны есть большой потенциал, а потому ее ожидают в последующие годы.

"Голос страны 11 сезон" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Яны Никитиной

Это невозможно пропустить Голос страны 11 сезон: громкая премьера известного вокального шоу

Андрей Смерека

Вокалист Андрей Смерека признался, что с семьей еженедельно просматривает выпуски "Голоса страны 11". Он даже приходил с сестрой на кастинги, однако. увидев, насколько мощные вокалисты борются за место в шоу, решил отсрочить свое выступление. Карантин заставил пересмотреть все цели и теперь Андрей готов бороться за статуэтку "Голоса".

Вокалист смело избрал песню Тины Кароль "Твои грехи". Впервые в 4 выпуске шоу все звездные тренеры нажали на кнопку и вступили в напряженную борьбу за этого участника. В дуэте с Тиной Кароль Андрей Смерека сумел сорвать овации среди судей и зрителей. Неожиданно вокалист выбрал команду Монатика.

"Голос страны 11 сезон" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Андрея Смереки

Сергей Коваленко

В День Валентина свое выступление Сергей Коваленко решил посвятить своей любимой девушке Анне, которая тоже музыкантом. Совместно пара даже построила звукозаписывающую студию, чтобы парень мог не останавливаться на достигнутом и создавать новые треки. Кроме этого, Сергей работает диктором на музыкальном канале, поэтому уверенно вышел на сцену.

Все судьи охотно подтанцовывали под зажигательные ритмы, а вот Олег Винник в последние секунды обернул свое кресло. Поэтому Сергей Коваленко прошел в следующий этап проекта.

"Голос страны 11 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Коваленко

Ирина Бояркина

Неожиданно на кастинги пришла и Ирина Бояркина, хорошо известная по группе Vilna. Коллектив участвовал в Нацотборе Евровидения и покорил зрителей этническими ритмами и непревзойденным голосом.

Олег Винник и Монатик стоя аплодировали вокалистке. Кроме этого, первой на голос Ирины развернулась Надя Дорофеева. Звездные тренеры были поражены выступлением солистки Vilna, поэтому засыпали ее комплиментами.

"Голос страны 11 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ирины Бояркиной

Елена Супрович

Свое выступление мужу решила посвятить и Елена Супрович. Женщина мечтала покорить "Голос страны" и развернуть все кресла звездных тренеров. Однако, к сожалению, не смогла этого сделать.

"Голос страны 11 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Елены Супрович

Надежда Мейхер

Закрывать 4 выпуск "Голоса страны 11" вышла Надежда Мейхер. После "Танцев со звездами", где артистка дошла до финала, она готова покорять новые вершины. И "Голос" – одна из них.

Еще перед выступлением Надежда Мейхер призналась, что хочет как другие ее звездные коллеги удивить тренеров. Артистка не скрывала: интересно, кто же обернется на ее выступление. А чтобы судьи "Голоса" не рассекретили тембр Надежды Мейхер, она выбрала французскую песню. Все судьи были в восторге от выступления певицы и без колебаний нажали на кнопки.

После волны оваций Надежду Мейхер начали убеждать, что на "Голосе" стоит остаться. После раздумий артистка выбрала команду Тины Кароль, поразив всех зрителей и тренеров.

"Голос страны 11 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Надежды Мейхер

Участники, прошедшие "слепые прослушивания"

Команда Монатика:

Рудольф Афицерян

Андрей Смерека

Команда Олега Винника

Folk Ladies

Роман Семенчук

Виталий Борисюк

Сергей Коваленко

Команда Тины Кароль