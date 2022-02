12 сезон "Голоса страны" призван найти настоящий голос нации, передає 24 канал. Поэтому Надя Дорофеева, Оля Полякова, Святослав Вакарчук и Потап крайне придирчиво выбирают участников в свои команды. Поскольку с каждым эфиром остается все меньше мест, звездные тренеры все реже нажимают кнопку.

Читайте также Голос страны 12 сезон 2 выпуск: как дальнобойщица, военный оркестр и другие покоряли судей

В предыдущих двух выпусках они пропустили в "музыкальные батлы" 19 конкурсантов. В 3 эфире путевку в "Голос страны" получили еще 11 вокалистов.

Голос страны 12 сезон 3 выпуск

Василий Палюх

22-летний юноша с Волыни считает свой академический вокал даром Божьим. Все потому, что параллельно с песнопениями работает диаконом в храме.

Он перепел легендарный хит O sole mio и в последние минуты развернул трех тренеров – Надю Дорофееву, Потапа и Святослава Вакарчука, который аплодировал ему стоя. Лидера "Океана Эльзы" умилила индивидуальность Василия и его мелизмы, однако неожиданно для всех он выбрал команду Потапа.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Василия Палюха

Интересно Голос страны 12 сезон 1 выпуск: грандиозная премьера и внезапное появление KAZKA среди тренеров

Наталья Александрова

На "слепые прослушивания" пришла 62-летняя Наталья из Переяслава. Она работает в центре культуры и искусств, поэтому настоящая звезда в своем городке. На "Голос страны" женщина решалась не один год, потому что считала, что дорогу в шоу-биз должна пробивать молодежь.

К сожалению, народная песня "Тече вода" в ее исполнении не развернула ни одного из судей, но все без исключения звезды засыпали Наталью комплиментами за большой талант.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Натальи Александровой

Наташа Миколаенко

22-летняя Наташа из Белой Церкви рассказала трогательную историю о своей семье. Она призналась, что ее мама умерла от рака, когда ей был всего один год. Так, девочку воспитывал отец, который и отдал в музыкальную школу.

На "Голосе страны" Наташа спела трек начинающей певицы Лилу45 "Восемь", который стал популярен благодаря тиктоку. На последних секундах она развернула четырех тренеров, а тогда исполнила хит в дуэте с той же Лилу45. После песни на бис девушка выбрала Надю Дорофееву.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Наташи Миколаенко

По теме Продюсер "Голоса страны" прокомментировал решение Тины Кароль уйти из проекта

Екатерина Белоус

Попробовать свои силы на сцене "Голоса страны" пришла лейтенант полиции из Хмельницкой области. В форме она спела саундтрек к фильму "007: Не время умирать" – No time to die. Ее вокал показался тренерам слабым, поэтому они не развернулись к Екатерине.

Неожиданно Святослав Вакарчук попросил женщину исполнить хит Билли Айлиш нежно, без надрыва. После этого Екатерину выбрала команда "Второй шанс" – Александра Зарицкая и Андрей Мацола.

"Голос країни" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Екатерины Белоус

Марьян Романчук

Показать себя на "Голосе страны" решился уличный музыкант со Львова, который активно путешествует по Украине на "синем жигулике". Марьян пишет свои песни, но на "слепых прослушиваниях" исполнил хит британского певца Passenger – Let her go. Он развернул Святослава Вакарчука и автоматически попал в его команду.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марьяна Романчука

Диана Бернат

22-летняя Диана приехала в Киев из Теребовли, что на Тернопольщине. Она пишет песни, а отец дал ей деньги на запись. Правда, девушка не стала петь свою композицию на "Голосе страны", зато исполнила хит Laud "Два дні".

На ее вокал не развернулся ни один из тренеров, но Потап заметил, что Диана спела "очень неплохо". Зато Наде Дорофеевой не хватило эмоций в ее исполнении.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дианы Бернат

Читайте также Было ощущение, что он нас троллит, – Оля Полякова о Вакарчуке на "Голосе страны"

Ерназар Журбан

На украинский "Голос страны" приехал юноша из Казахстана, который работает бэк-вокалистом и поет с симфоническим оркестром. В Киев он прилетел, чтобы показать, как звучит его Родина. Ерназар исполнил песню Take my breath, переволновался, но развернул Потапа. В 3 выпуске он стал вторым участником в команде продюсера.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ерназара Журбана

Сестры Войцеховские

Днепр на "Голосе" представили сестры-близняшки Войцеховские – Анна и Ольга. Много лет они пели за границей, а теперь вернулись с заработков, чтобы напомнить молодежи о легендарных украинских артистах.

На кастинге девушки спели хит Софии Ротару "Два перстені". Они понравились трем тренерам: Оле Поляковой, Наде Дорофеевой и Потапу. Так, близняшки ушли к "Деве ночи".

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление сестер Войцеховских

Spiv Brativ

На сестрах-близняшках семейные группы на "Голосе" не закончились. Кастинг на "слепые прослушивания" прошли четыре брата из Черкасс, которые объединились в квартет Spiv brativ. Вместе они исполнили саундтрек к культовому ситкому "Друзья" – I'll Be There for You.

К сожалению, братья не попали ни к одному из основных тренеров, но их украла команда KAZKA и Юрия Мацолы. Это решение принял народный меценат, ведь у него самого четыре сына, поэтому Spiv brativ станет примером для его детей.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Spiv Brativ

Клим

33-летний пилот приехал на вокальное шоу из Одессы. Он рассказал, что в 2013 году попал в авиакатастрофу, в которой погибли пассажиры. После этого жизнь Клима перевернулась с ног на голову – он посвятил себя музыке и стал писать песни.

В 12 сезон Клим пришел с треком I Need A Dollar и даже аккомпанировал себе на гитаре. Его хриплый голос оценила Полякова, поэтому пилот стал первым парнем в ее команде.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Клима

Михаил Царь

21-летний Михаил поет, несмотря на больное ухо. Он мечтает, что после "Голоса страны" начнется его большая вокальная карьера, которая позволит уйти с нелюбимой работы в мебельном комплексе.

Интересно, Михаил уже был на проекте. Он стал суперфиналистом 2 сезона "Голоса дети" благодаря Наталье Могилевской. Тогда победу одержали Тина Кароль и Роман Сасанчин.

На "слепых прослушиваниях" Михаил спел лирическую композицию All of me. К нему развернулся лишь Святослав Вакарчук, который и стал его наставником.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Михаила Царя

Ярослав Кайда

Из Харькова на "Голос страны" приехал мужчина, который устраивает туры артистам. Он долго стоял за кулисами и наконец решился выйти на большую сцену. Как выяснилось, Ярослав настоящий рокер.

После песни Rammstein Mein Herz brennt за певца боролись Оля Полякова и Потап. После всех уговоров Ярослав выбрал команду продюсера.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ярослава Кайды

Читайте также 17-летняя дочь Меладзе пришла на украинский "Голос страны-12"

Лия Меладзе

17-летняя дочь Константина Меладзе пришла на "Голос страны" с чувственным хитом Hallelujah. Она призналась, что пела, чтобы не чувствовать себя одинокой. Однако Лии удается это так хорошо, что комплиментами ее засыпал даже требовательный отец-композитор.

Лия Меладзе развернула всех звездных тренеров. Однако девочка выбрала команду Нади Дорофеевой.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Лии Меладзе

Участники, которые прошли "слепые прослушивания"

Команда Святослава Вакарчука

Марьян Романчук;

Михаил Царь.

Команда Оли Поляковой

Сестры Войцеховские;

Клим.

Команда DOROFEEVA

Наташа Миколаенко;

Лия Меладзе.

Команда Потапа

Василий Палюх;

Ерназар Журбан;

Ярослав Кайда.

Команда Александры Зарицкой и Юрия Мацолы