На проекте "Голос страны" появилось пятое тренерское кресло. Его заняли "народные судьи" – Андрей Мацола и воалистка группы KAZKA Александра Зарицкая.
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Образ Зарицкой на шоу
На "Голосе страны" Александра Зарицкая предстала в роскошном образе. Она примерила стильный костюм цвета электрик с V-образным вырезом и шлейфом, перчатками и ботфортами.
Певица дополнила образ массивными аксессуарами – двумя цепочками и шеи и браслетами на руке.
Стилисты позаботились о трендовой прическе артистки с эффектом мокрых волос, а также сделали макияж. Глаза Александры были подчеркнуты черными стрелками, а губы – бежевым блеском.
Александра Зарицкая и Андрей Мацола / Фото из инстаграма шоу
Повторила образ Ким Кардашян
Для создания своего образа на "Голосе страны" вокалистка группы KAZKA вдохновилась эффектным аутфитом светской львицы Ким Кардашян.
Американская знаменитость примерила комплект цвета электрик от Balenciaga в ноябре 2021 года. В смелом look ее увидели на дне рождения друга Саймона Хака.
Ким Кардашян в костюме со шлейфом / Фото из инстаграма звезды