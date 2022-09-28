Создатели вокального шоу "Голос країни-12" решили кардинально переформатировать проект из-за полномасштабного российского вторжения. Кроме того, шоу теперь будет выходить не на канале "1+1", а на "ТЭТ", изменится и судейский состав, и историй самих участников.

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Новые правила шоу "Голос країни-12"

Самым главным новшеством в условиях войны стал полностью отказ от русского языка и репертуара. Поскольку эфиры записывались еще зимой, задолго до 24 февраля, многие участники исполняли российские хиты. Теперь команда их вырежет из эпизодов, особенно если это касается авторства россиян.

Творческой командой проекта было решено вырезать из эпизодов русские песни, исполнителями и авторами которых являются певцы из страны-агрессоры. Также высказывания в эфире на русском языке будут продублированы на украинском,

– говорится в сообщении.

В частности, первый выпуск, который автоматически станет шестым (пятый вышел 20 февраля), пройдет в форме дайджеста. В нем напомнят все предыдущие эпизоды со слепыми прослушиваниями, а участники дополнительно расскажут, как полномасштабная война повлияла на их жизнь и творчество. После этого зрителям покажут продолжение прослушиваний и последующие этапы шоу, снятые до полномасштабной войны, – "вокальные бои" и "нокауты".

Финал проекта будет снят дополнительно, и он будет иметь особые правила – отличаться от предыдущих по структуре и количеству участников. Подробности создатели шоу пока не разглашают. Во время просмотра выпусков "Голоса страны" зрители смогут помочь украинским военным бороться с врагом. "Голос страны" вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Вернись живым" создали благотворительную инициативу под названием "Твой Голос на аэросредства для разведки", где все украинцы смогут приобщиться к благотворительности.

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Напомним, что от участия в новых записях "Голоса страны" отказался Святослав Вакарчук. На протяжении всей полномасштабной войны он ездит по горячим точкам по фронтам и поднимает дух военным своими песнями. Ведущая шоу Екатерина Осадча осудила артиста за его отказ от проекта.

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