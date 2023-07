Британский певец Гарри Стайлз представил клип на песню Daylight, созданную украинской командой. Таня Муиньо работала над видеоработой музыканта.

Смотрите также О роковых женщинах и феминизме: Миша Крупин и "Коррупция" презентовали новую песню

Таня Муиньо сняла клип для Гарри Стайзла.

В своем профиле в инстаграме Гарри Стайлз поделился фото с Таней Муиньо. Она же опубликовала кадры из клипа и трогательно обратилась к артисту, а также поблагодарила свою команду.

"Гарри, нет ничего, что ты не можешь сделать. Полет, бег трусцой, езда на велосипеде и лошади, ходьба на канате, танцы (и я просто не могу представить, что еще ты можешь). Это так удивительно создавать видео на музыку, которая есть у ваших любимых. Спасибо, что ты есть у меня! Спасибо вам – удивительная большая команда, которая сделала это в один безумный день!" – написала Таня Мунио.



Гарри Стайлз и Таня Муиньо / Фото из инстаграма певца

Клип Гарри Стайлза передает атмосферу цирка. Певец в ролике ездит на велосипеде с огромным колесом, летает в воздухе и гарцует на коне.

Сделано с любовью творческой командой из Украины,

– пишет в описании к видео.

Гарри Стайлз – Daylight: смотрите видео онлайн

Напомним, Гарри Стайлз очень часто поддерживает Украину на своих концертах – поднимает сине-желтое знамя. На концерте в Варшаве наряд певца тоже был в голубовато-желтых оттенках.

Как Таню Муиньо номинировали на Грэмми

Таня Муиньо создает клипы для мировых знаменитостей – Бритни Спирс и Элтона Джона, Doja Cat, Cardi B, The Weeknd. Она уже работала с Гарри Стайлзом – сняла видео As It Was, которое было номинировано на Грэмми-2023 и имело шансы на победу в номинации "Лучшее музыкальное видео".

И хотя клипмейкер пока не получила золотого граммофона, клип Гарри Стайлза As It Was победил на MTV VMA 2022 в номинации "Лучшая поп-песня", а также "Лучшая операторская работа". За съемку награду получил украинский оператор Никита Кузьменко.

Впервые Таню Муиньо номинировали на Грэмми за клип MONTERO, который клипмейкер сняла для рэпера Lil Nas X.