В соцсетях появилось много видео с концерта Гарри Стайлза, передает 24 Канал. Напомним, что певец не впервые поднял наш флаг – это он делал в конце мая на концерте в Великобритании.

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2 июля в Варшаве прошел сольный концерт британского музыканта, бывшего участника группы One Direction Гарри Стайлза. Интересно, что артист вышел на сцену в образе цвета украинского флага – желтых атласных брюках и голубом жакете с бахромой блесток.

А во время исполнения песни "Sign of the Times" Гарри Стайлз взял флаг Украины, поднял его, а затем надел себе на микрофон.

Добавим, что на его концерте в Польше было много наших соотечественников, ведь там находится наибольшее количество украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Напомним, что ранее Гарри Стайлз жертвовал деньги на нужды украинцев и поддерживал наш народ. Он также показал лаконичный жест – на одном из концертов сцену подсветили желто-голубыми цветами.

А в прошлом году певец передал на помощь Украине кругленькую сумму, которую заработал на рекламе Apple. Как выяснилось, Стайлз согласился на сотрудничество пожертвовать гонорар Украине. Это было его основное условие.