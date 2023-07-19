Украинская группа "Корупція" порадовала поклонников премьерой. Музыканты представили новую песню "Фам Фаталь". В ней солист Миша Крупин рассказал о женщинах, которые навсегда остаются в сердце.

Смотрите также Из-за Меладзе: Макс Барских не выступит на фестивале в Молдове

Новая песня от группы "Корупція"

Трек "Фам Фаталь" рассказывает о женщинах, которые не стоят "за" мужчиной, а собственноручно управляют своей жизнью, знают, чего они хотят, борются за свои права и достигают поставленных целей. Роковыми женщинами есть и все украинки, защищающие от врага.

Лично в моей жизни было много таких роковых женщин. Из-за которых я чуть не умер. Я их не понимал, очень сильно обижался. Но сейчас у меня другое мнение. Я считаю, что роковые женщины – удивительны. Именно поэтому эта песня – это поддержка каждой женщины, которая может быть роковой для другого человека.

– поделился Миша Крупин.

Зимой в прошлом году Миша Крупин удивил новостью: он расстается с женой. Музыкант пока не признается, свободно ли его сердце сейчас, музыкант пока не признается. Но заметил, что в выборе леди своего сердца в первую очередь обращает внимание именно на внутренний мир женщины.

"Внешняя красота – это дело трендов. Фатальность точно не об этом. Конечно, мы обращаем внимание на то, какие у человека ногти, зубы, но когда ты начинаешь общаться, это все становится неважным".

Видео к песне "Фам Фаталь" создал искусственный интеллект. Он изобразил главную героиню – роковую женщину, изображенную в роли статуи. В древнегреческой культуре создание женской скульптуры было символом сильнейших чувств и возможность отдать дань ее особенностям, красоте, грациозности и непревзойденным формам. Такая женщина оставила свой след не только в сердце, но и навеки в истории.

"Корупція" – "Фам Фаталь": смотрите видео онлайн

Заметим, с началом полномасштабной войны это уже пятый релиз Миши Крупина и группы "Корупція". Успешными стали премьеры треков "У нашому Місті", "Світло", "До краю світу". Поклонникам отозвался и трек "Белгород", записанный с Сашей Чемеровым и Колей Сергой.

К слову, Миша Крупин и группа "Корупція" готовят серию благотворительных концертов по городам Украины в конце августа. Так что все новинки можно будет услышать вживую.