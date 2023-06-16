Таня Муиньо, которая работала с Cardi B, The Weeknd, Harry Styles, сняла клип для всемирно известной американской певицы Doja Cat на трек Attention. У видеоработы, в которой принимл участие украинский режиссер, очень интересный замысел.

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Таня Муиньо сняла клип для Doja Cat

В видео можно увидеть множество нестандартных ракурсов и визуальных эффектов. В частности, в клипе изображено, как Doja Cat проезжает мимо толпы своих поклонников, где ее с разных сторон фотографируют папарацци. Позже кадр меняется, и девушка прогуливается улицами ночного города. Кроме этого, в клипе исполнительница появилась посреди улицы полностью голая, однако она была с ног до головы разрисована красной краской. Также в клипе можно увидеть певицу, которая идет по мосту, а вокруг нее взрываются фейерверки.

Клип на песню Attention Doja Cat: смотрите видео

Видеоработу для трека американской исполнительницы снимали в Лос-Анджелесе. Фанаты бурно отреагировали как на музыку, так и на клип певицы:

"Она уникальная артистка";

"Визуальные эффекты потрясающие";

"Это одно из самых красивых музыкальных видео, которые я когда-либо видел";

"Поздравляем Таню и ее украинскую команду с еще одной замечательной работой. Вы справились отлично, и мы гордимся этим";

"Один из ее сильнейших синглов! Тексты гениальны, прекрасные визуальные эффекты".

Что известно о Тане Муиньо Режиссер начала свою карьеру в 2016 году, ее первый клип был снят для Дмитрия Монатика, тогда клипмейкер сняла в идеоработу для песни "Выходной". После этого певец и режиссер активно сотрудничают. Кроме того, Таня Муиньо снимала клипы для треков группы "Время и Стекло", Насти Каменских, Мишель Андраде, Нади Дорофеевой и многих других. К тому же клипмейкер имеет немало наград. Например, премии YUNA за лучший видеоклип (2017 год), M1 Music Awards (2018 год), YUNA за лучший видеоклип (2018 год).

Напомним, на днях вышел клип украинской певицы MamaRika на ее новую песню "Сердце". В музыкальной композиции рассказывается о боли всех украинцев, страдающих от ужасов полномасштабного вторжения России в Украину.