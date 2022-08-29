Ночью 29 августа состоялась церемония награждения MTV Video Music Awards 2022. В нескольких номинациях победил клип и песня Гарри Стайлза As It Was. Видеоработу для артиста создала команда украинского режиссера Тани Муиньо.
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Украинец получил награду MTV VMA 2022
Клип Гарри Стайлза As It Was победил в номинации "Лучшая поппесня", а также "Лучшая операторская работа". Поэтому награду получил украинский оператор Никита Кузьменко, который и снимал видео для музыканта вместе с Таней Муиньо.
Заметим, что песня "As It Was" претендовала и на другие награды. В частности, в номинациях "Видео года", "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая хореография".
Гарри Стайлз – As It Was: смотрите видео онлайн
Таня Муиньо отреагировала на победу оператора Никиты лаконичным инстаграмм-сториз: "Лучший оператор".
Фото с инстаграм-сториз
Таня Муиньо и ее заслуженные награды на MTV VMA 2022
- В этом году украинская клипмейкер Таня Муиньо взяла 9 номинаций MTV VMA 2022. Кроме клипа Гарри Стайлза, это работы Normani, Cardi B Wild Side – Wild Side (три номинации: "Лучшее r&b видео", "Лучшая операторская работа", "Лучшая хореография") и Post Malone, The Weeknd – One Right Now (" Лучшее видео, созданное в коллаборации").
- В прошлом 2021 году Таня Муиньо победила в номинации "Лучшая режиссерская работа". Она снимала клип MONTERO для эпатажного рэпера Lil Nas X, а музыкант победил еще в двух номинациях.