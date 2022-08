Ночью 29 августа состоялась церемония награждения MTV Video Music Awards 2022. В нескольких номинациях победил клип и песня Гарри Стайлза As It Was. Видеоработу для артиста создала команда украинского режиссера Тани Муиньо.

Обратите внимание MTV Video Music Awards 2022: кто стал триумфатором престижной музыкальной премии

Украинец получил награду MTV VMA 2022

Клип Гарри Стайлза As It Was победил в номинации "Лучшая поппесня", а также "Лучшая операторская работа". Поэтому награду получил украинский оператор Никита Кузьменко, который и снимал видео для музыканта вместе с Таней Муиньо.

Заметим, что песня "As It Was" претендовала и на другие награды. В частности, в номинациях "Видео года", "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая хореография".

Гарри Стайлз – As It Was: смотрите видео онлайн

Таня Муиньо отреагировала на победу оператора Никиты лаконичным инстаграмм-сториз: "Лучший оператор".



Фото с инстаграм-сториз

Таня Муиньо и ее заслуженные награды на MTV VMA 2022