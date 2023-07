Британський співак Гаррі Стайлз презентував кліп на пісню Daylight, який створила українська команда. Таня Муіньо працювала над відеороботою музиканта.

Таня Муіньо зняла кліп для Гаррі Стайзла.

У своєму профілі в інстаграмі Гаррі Стайлз поділився фото з Танею Муіньо. Вона ж опублікувала кадри з кліпу та зворушливо звернулась до артиста, а також подякувала своїй команді.

"Гаррі, немає нічого, що ти не можеш зробити. Політ, біг підтюпцем, їзда на велосипеді та коні, ходьба на канаті, танці (мій улюблений), і я просто не можу уявити, що ще ти можеш). Це так дивовижно створювати відео на музику, яка є у ваших улюблених. Дякую, що ти є в мене! Дякую вам – дивовижна велика команда, яка зробила це в один божевільний день!" – написала Таня Муніьо.



Гаррі Стайлз і Таня Муіньо / Фото з інстаграму співака

Кліп Гаррі Стайлза передає атмосферу цирку. Співак у ролику їздить на велосипеді з величезним колесом, літає у повітрі та їздить на коні.

Гаррі Стайлз – Daylight: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Гаррі Стайлз дуже часто підтримує Україну на своїх концертах – підіймає синьо-жовтий прапор. На концерті у Варшаві вбрання співака теж було у блакитно-жовтих відтінках.

Як Таню Муіньо номінували на Греммі

Таня Муіньо створює кліпи для світових знаменитостей – Брітні Спірс та Елтона Джона, Doja Cat, Cardi B, The Weeknd. Вона вже працювала з Гаррі Стайлзом – зняла відео As It Was, яке було номіноване на Греммі-2023 й мало шанси на перемогу у номінації "Найкраще музичне відео".

І хоч кліпмейкерка поки що не здобула золотого грамофона, кліп Гаррі Стайлза As It Was переміг на MTV VMA 2022 в номінації "Найкраща поппісня", а також "Найкраща операторська робота". За зйомку нагороду отримав український оператор Нікіта Кузьменко.

Вперше Таню Муіньо номінували на Греммі за кліп MONTERO, який кліпмейкерка зняла для репера Lil Nas X.