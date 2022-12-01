Руслан Квинта сомневается в двух судьях Нацотбора Евровидения: кого бы он заменил
Источник:"КП в Украине"
Три года Руслан Квинта был музыкальным продюсером Нацотбора Евровидения, а в этом году времени на конкурс не нашел. Однако он продолжает следить за ним. Так, популярный композитор тактично раскритиковал состав судей.
Жюри Нацотбора Евровидения-2023 впервые выбирали голосованием в Дии. Это Джамала, Тарас Тополя и Юлия Санина из группы The Hardkiss. К двум последним у Руслана Квинты есть вопросы.
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Почему Руслан Квинта сомневается в двух судьях Нацотбора Евровидения
Для меня важно, чтобы среди жюри было хотя бы два артиста, которые были на этом конкурсе. Потому что надо чувствовать и иметь такой опыт, знать, какие песни должны быть там, какая атмосфера внутри самого конкурса,
– говорит Руслан Квинта.
Именно поэтому он не совсем согласен с решением украинцев посадить за судейский стол Тараса Тополю и Юлию Санину. По его мнению, Тополя играет музыку, которая не формат для Евровидения, а у Саниной безупречный слух, но узкий жанр. К тому же, никто из них не поет этнопесни, которыми мы сейчас задаем тренды в Европе.
- О Джамале: "К Джамале вопросов нет, она победительница этого конкурса. Но Джамала еще до Евровидения была очень сильной артисткой".
- О Тарасе Тополе: "Музыка, которую играет Тарас Тополя, была бы не очень популярной на Евровидении, потому что это андеграунд, рок, а Евровидение – это конкурс немного другой песни. Там ты либо демонстрируешь какие-то вокальные возможности, либо имеешь песню с каким-то особенным вайбом, который сразу все подхватывают и поют. Поэтому как он будет выбирать участника – для меня это непонятно".
- О Юлии Санине: "Юля Санина может найти хорошего вокалиста. Но она тоже работает в своем жанре. А Евровидение – разножанровое, и надо эти жанры очень сильно чувствовать. К тому же это конкурс поп-музыки. Да, там бывают фрики, рокеры, но это все равно подается с другим привкусом".
Джамала – хорошо, по Юле – 50 на 50, а вот что будет там делать Тополя, я не понимаю. Это мне так кажется, это мое ощущение. Увидим. У меня тоже есть свое мнение, и я могу ошибаться,
– подытожил Руслан Квинта.
Судьи Нацотбора Евровидения-2023 / Фото с телеграмьа Александра Ткаченко
Слушайте также Финалисты Нацотбора презентовали собственные хиты на Евровидение-2023: разнообразие вас удивитИнтересно, Квинта считает, что на Нацотборе не хватает Андрей Данилко, потому что "у него есть ощущение вайба Евровидения", а без его комментариев "будет не очень интересно".
- Напомним, сам Тарас Тополя не сомневается, что сможет выбрать достойного представителя от Украины. Он осознает, насколько это ответственная миссия, и обещает "потратить большую часть своего времени, чтобы в совершенстве изучить всех претендентов – их творческий материал, их биографию, их заявления, их жизненную позицию". По его мнению, главное, чтобы после была "качественная, вызывала сильные эмоции, цепляла, независимо от стилистики, припева и тональности".
- Интересно, что сеть тоже возмущалась из-за состава жюри Нацотбора на Евровидение-2023. В комментариях спрашивали: "К чему здесь Тополя?", "Не понятно, какой стороной Тополя к Евровидению".