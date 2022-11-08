С начала полномасштабной войны Тарас Тополя стал чуть ли не ключевой персоной украинского шоу-биза, поэтому публика нисколько не удивилась увидеть его среди кандидатов в жюри Нацотбора Евровидения-2023. Если Тина Кароль обиделась, что "пролетела" в голосовании, то певец наоборот удивился, что его позвали. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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Тополя не знал, что может сесть в жюри Нацотбора Евровидения-2023

Как выяснилось, переговоры с командой Общественного вещателя вел не сам музыкант, а его менеджмент. Однако те, что он претендует на судейское кресло Нацотбора Евровидения-2023, лидер "Антител" узнал уже тогда, когда был сформирован список из девяти артистов.

Для меня стало неожиданностью, что меня включили в список. Команда Общественного держала связь с моей командой, и меня поставили перед фактом, что я в этом списке персон, за которых голосуют. Неожиданность, это, пожалуй, не то слово, которым можно охарактеризовать мои ощущения, больше, пожалуй, это чувство ответственности за это,

– поделился эмоциями Тарас Тополя.

Как Тарас Тополя отреагировал на победу

Он считает, что "традиционный срач" вокруг Национального отбора – "украинский вид спорта", так что критики и хейта он не боится. "После шести месяцев на нуле тяжело найти то, к чему я не готов", – говорит певец.

Единственное, что тревожит Тараса Тополю – выбрать достойного кандидата, который достойно презентует Украину в Ливерпуле, "учитывая драматический контекст, в котором проходит конкурс". Он осознает, насколько это ответственная миссия, поэтому обещает изучить не только творческий материал финалистов, но и их биографию.

Я должен потратить большую часть своего времени, чтобы досконально изучить всех претендентов – их творческий материал, их биографию, их заявления, их жизненную позицию и так далее. Чтобы когда наступит момент сесть за стол жюри рядом с Джамалой и Юлией Саниной, быть уже готовым действительно объективно, максимально широко оценивать каждого из кандидатов,

– подчеркивает Тарас Тополя.

Похоже, к такому выводу он пришел после того, как победительницу 2022 года Alina Pash дисквалифицировали за незаконную поездку в Крым. Она соврала, что ехала на автобусе, хотя на самом деле летела из аэропорта "Домодедово" в Москве.

Судьи Нацотбора Евровидения-2023 / Фото из инстаграма Ткаченко

Заметим, не все обрадовались, что Тарас Тополя возглавил судейскую тройку Нацотбора Евровидения-2023. "К чему здесь вообще Тополя", – пишут в сети.