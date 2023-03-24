Евровидение-2023: объявили порядок выступлений участников в полуфиналах конкурса

24 марта 2023, 12:06
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Евровидение

Организаторы Евровидения-2023 наконец-то определили порядок выступления стран-участниц в двух полуфиналах конкурса, которые пройдут 9 и 11 мая в Ливерпуле. Добавим, что группа TVORCHI, которая представит Украину, поборится за победу уже в финале.

Раньше мы рассказывали, что TVORCHI выступят под номером 19. Украинцы не будут петь в полуфинале, поскольку благодаря победе в 2022 автоматически прошли в финал.

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Страны-участницы из-за жеребьевки попали в первый или второй полуфинал. Продюсеры конкурса уже составили порядок выступлений.

Порядок выступлений участников в полуфиналах конкурса

Под какими номерами выступят участники в первом полуфинале Евровидения-2023 9 мая:

  1. Норвегия – Alessandra – Queen of Kings;
  2. Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party);
  3. Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava;
  4. Латвия – Sudden Lights – Aijā;
  5. Португалия – Mimicat – Ai Coraçao;
  6. Ирландия – Wild Youth – We Are One;
  7. Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!;
  8. Швейцария – Remo Forrer – Watergun;
  9. Израиль – Noa Kirel – Unicorn;
  10. Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;
  11. Швеция – Loreen – Tattoo;
  12. Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More;
  13. Чехия – Vesna – My Sister's Crown;
  14. Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight;
  15. Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha.

Под какими номерами выступят участники во втором полуфинале Евровидения-2023 11 мая:

  1. Дания – Reiley – Breaking My Heart;
  2. Армения – Brunette – Future Lover;
  3. Румыния – Theodor Andrei – DGT (Off and On);
  4. Эстония – Alika – Bridges;
  5. Бельгия – Gustaph – Because Of You;
  6. Кипр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;
  7. Исландия – Diljá – Power;
  8. Греция – Victor Vernicos – What They Say;
  9. Польша – Blanka – Solo;
  10. Словения – Joker Out – Carpe Diem;
  11. Грузия – Iru – Echo;
  12. Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal;
  13. Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;
  14. Албания – Albina & Familja Kelmendi – Duje;
  15. Литва – Monika Linkyte – Stay;
  16. Австралия – Voyager – Promise.


Порядок выступлений стран-участниц на Евровидении-2023 / Фото с сайта конкура

В первом полуфинале конкурса будут голосовать Франция, Италия и Германия. Во втором полуфинале будут голосовать Украина, Великобритания и Испания. Порядок проведения гранд-финала будет определен утром в пятницу, 12 мая после проведения второго полуфинала.

Представители Украины будут выступать на Евровидении-2023 с обновленной версией песни Heart of Steel ("Сердце из стали"). TVORCHI усовершенствовали конкурсный трек, в частности добавили украинский куплет и новое звучание в конце песни.

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Как будет проходить Евровидение-2023: главное

  • Евровидение-2023 примет Ливерпуль Конкурс пройдет на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй – 11 мая, финал – 13 мая. В главном песенном конкурсе примут участие 37 стран. В этом году Евровидение пройдет без Болгарии, Черногории и Северной Македонии. Они отказались от участия из-за нехватки финансирования.
  • Несмотря на то, что конкурс пройдет в Великобритании, его будут организовывать от имени Украины. Символично, что на логотипе есть украинский флаг. Наша страна будет представлять группу TVORCHI.
  • На главной сцене Евровидения TVORCHI будет поддерживать Юлия Санина. Ее выбрали ведущей от Украины. Рядом с фронтвуменом The Hardkiss появятся Грэм Нортон, Ханна Веддингем и Алиша Диксон. В то же время, украинца Тимура Мирошниченко сделали комментаторским голосом Украины из Ливерпуля.
  • Организаторы конкурса пообещали передать 3 тысячи. билетов на шоу украинским беженцам. Они могут подать заявку на получение билета, если они находятся в Великобритании по программам. Один билет будет стоить 20 фунтов, то есть 24 доллара.

Смотрите выступления всех 37 участников Евровидения-2023: видео

 

Автор: Марія Бондар