Евровидение-2023: объявили порядок выступлений участников в полуфиналах конкурса
Источник:Евровидение
Организаторы Евровидения-2023 наконец-то определили порядок выступления стран-участниц в двух полуфиналах конкурса, которые пройдут 9 и 11 мая в Ливерпуле. Добавим, что группа TVORCHI, которая представит Украину, поборится за победу уже в финале.
Раньше мы рассказывали, что TVORCHI выступят под номером 19. Украинцы не будут петь в полуфинале, поскольку благодаря победе в 2022 автоматически прошли в финал.
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Страны-участницы из-за жеребьевки попали в первый или второй полуфинал. Продюсеры конкурса уже составили порядок выступлений.
Порядок выступлений участников в полуфиналах конкурса
Под какими номерами выступят участники в первом полуфинале Евровидения-2023 9 мая:
- Норвегия – Alessandra – Queen of Kings;
- Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party);
- Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava;
- Латвия – Sudden Lights – Aijā;
- Португалия – Mimicat – Ai Coraçao;
- Ирландия – Wild Youth – We Are One;
- Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!;
- Швейцария – Remo Forrer – Watergun;
- Израиль – Noa Kirel – Unicorn;
- Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;
- Швеция – Loreen – Tattoo;
- Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More;
- Чехия – Vesna – My Sister's Crown;
- Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight;
- Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha.
Под какими номерами выступят участники во втором полуфинале Евровидения-2023 11 мая:
- Дания – Reiley – Breaking My Heart;
- Армения – Brunette – Future Lover;
- Румыния – Theodor Andrei – DGT (Off and On);
- Эстония – Alika – Bridges;
- Бельгия – Gustaph – Because Of You;
- Кипр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;
- Исландия – Diljá – Power;
- Греция – Victor Vernicos – What They Say;
- Польша – Blanka – Solo;
- Словения – Joker Out – Carpe Diem;
- Грузия – Iru – Echo;
- Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal;
- Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;
- Албания – Albina & Familja Kelmendi – Duje;
- Литва – Monika Linkyte – Stay;
- Австралия – Voyager – Promise.
Порядок выступлений стран-участниц на Евровидении-2023 / Фото с сайта конкура
В первом полуфинале конкурса будут голосовать Франция, Италия и Германия. Во втором полуфинале будут голосовать Украина, Великобритания и Испания. Порядок проведения гранд-финала будет определен утром в пятницу, 12 мая после проведения второго полуфинала.
Представители Украины будут выступать на Евровидении-2023 с обновленной версией песни Heart of Steel ("Сердце из стали"). TVORCHI усовершенствовали конкурсный трек, в частности добавили украинский куплет и новое звучание в конце песни.
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Как будет проходить Евровидение-2023: главное
- Евровидение-2023 примет Ливерпуль Конкурс пройдет на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй – 11 мая, финал – 13 мая. В главном песенном конкурсе примут участие 37 стран. В этом году Евровидение пройдет без Болгарии, Черногории и Северной Македонии. Они отказались от участия из-за нехватки финансирования.
- Несмотря на то, что конкурс пройдет в Великобритании, его будут организовывать от имени Украины. Символично, что на логотипе есть украинский флаг. Наша страна будет представлять группу TVORCHI.
- На главной сцене Евровидения TVORCHI будет поддерживать Юлия Санина. Ее выбрали ведущей от Украины. Рядом с фронтвуменом The Hardkiss появятся Грэм Нортон, Ханна Веддингем и Алиша Диксон. В то же время, украинца Тимура Мирошниченко сделали комментаторским голосом Украины из Ливерпуля.
- Организаторы конкурса пообещали передать 3 тысячи. билетов на шоу украинским беженцам. Они могут подать заявку на получение билета, если они находятся в Великобритании по программам. Один билет будет стоить 20 фунтов, то есть 24 доллара.
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