В декабре прошлого года TVORCHI победили на Нацотборе Евровидения-2023 с песней Heart of Steel, но несколько переделали ее для финала в Великобритании. Солист Джеффри Кенни, которого упрекали за незнание языка, даже спел на украинском.

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TVORCHI обновили трек Heart of Steel на Евровидение-2023

Судья Нацотбора Юлия Санина хоть и просила музыкантов "дожать припев, чтобы он был более динамичным", но существенных изменений трек Heart of Steel не претерпел. TVORCHI несколько переиначили аранжировку последнего проигрыша и заменили англоязычные строки украинскими во втором куплете.

Незважаючи на біль. Я продовжую свій бій. Світ палає, а ти дій,

– спел Джеффри Кенни.

"Heart of Steel (Eurovison Version) уже вышел. Под флагом Украины на сцене Евровидения в Великобритании в мае 2023 года", – представили музыканты.

TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео онлайн

В сети на перемены отреагировали бурно и похвалили TVORCHI, что украинский хоть и на несколько секунд, но зазвучит в финале Евровидения-2023:

"Ребята, обновление замечательное! Желаю вам удачи на конкурсе! Представьте нашу страну достойно! Слава Украине";

"Так тепло было услышать строчку на украинском";

"Вау, ребята, вы сделали лучшую версию этой песни, конец – прямо вишня на торте! Украина будет достойно представлена в этом году";

"Вау, вау, вау. Измененная часть проигрыша в конце очень удачная, как мне кажется. Успеха в Ливерпуле";

"Молодцы, что послушали и улучшили свою песню на Евровидение. А теперь будем надеяться на классный визуал во время выступления";

"Спасибо за то, что все-таки есть украинский язык в выступлении. Использование своего языка придает индивидуальности выступлениям".

Напомним, Украина, как победительница Евровидения-2022, автоматически проходит в финал песенного конкурса вместе с пятью странами-основательницами – Великобританией, Германией, Францией, Испанией и Италией. Так, TVORCHI обходят полуфиналы и появятся на сцене в Ливерпуле 13 мая.

Примечательно, что на главной сцене их будет поддерживать Юлия Санина. Ее выбрали ведущей Евровидения-2023 от Украины. Рядом с фронтвумен The Hardkiss появятся Грэм Нортон, Ханна Уэддингем и Алиша Диксон. В то время как Тимура Мирошниченко сделали комментаторским голосом Украины из Ливерпуля. Это возмутило даже Владимира Остапчука.