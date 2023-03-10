Страны-участники Евровидения в 2023 году еще определяются со своими представителями. Например, на днях победителя отбора представила Финляндия и почти сразу их исполнитель Käärijä занял строчку у Украины. Букмекерская контора Smarkets обновила прогнозы по поводу лидеров международного конкурса в этом году.
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Евровидение-2023: прогнозы букмекеров
Несколько недель назад первое место букмекеры прочили Украине – группе TVORCHI с англоязычным треком Heart of Steel. По мнению конторы, их шансы на лидерство составляли 33,33%.
Однако теперь наши шансы на победу несколько снизились. Украину в рейтинге может подвинуть Швеция, хотя официально представитель этой страны неизвестен. Предполагают, что от этой страны на конкурс может уехать украинка.
Как сейчас расположены страны в рейтинге букмекеров:
- Швеция – 45,05%,
- Украина – 18,52%,
- Финляндия – 13,51%,
- Норвегия – 5,88%
- Чехия – 3,12%.
Какие шансы у стран-участниц на победу / Скриншот с сайта
Но следует помнить, что далеко не все страны определились с представителями. Поэтому список лидеров может изменяться до финального дня.
Первые известные представители стран
- Италию представит певец Марко Менгони с песней Due vite. Интересно, что 10 лет назад он уже выступал на сцене Евровидения и занял 7 место.
- Словения своим представителем выбрала молодая и энергичная группа Joker Out с треком Carpe diem. Больше об участниках группы можно узнать в интервью, которое дал коллектив 24 Канала.
- От Чехии в Ливерпуль поедет группа VESNA с песней My sister's crown, которая будет звучать на нескольких языках – английском, чешском, болгарском, а припев – на украинском. Однако в сети до сих пор продолжаются споры, действительно ли это поддержка для Украины, а не распространение вредных нарративов о братстве.