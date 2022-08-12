Евровидение-2023: объявили города, претендующие на проведение конкурса

BBC объявили шорт-лист британских городов, где могут провести песенный конкурс Евровидение-2023. В него вошли семь городов, среди которых нет Лондона. Кто борется за право принять конкурс – узнайте дальше.

В следующем году Евровидение будет проведено в Великобритании, однако состоится оно от имени Украины. Сейчас в стране выбирают город, который сможет принять участников и поклонников песенного конкурса.

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Города, претендующие на проведение Евровидения-2023

Принять Евровидение-2023 согласились 20 британских городов, среди которых выбрали только 7. Мэр Лондона настаивал, чтобы песенный конкурс проходил именно в столице, однако Лондон не попал в краткий список городов, в которых возможно проведение Евровидения.

Теперь за право проводить конкурс будут бороться: Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.

Евровидение-2023: главное