Израиль первым провел внутренний отбор и представил свою конкурсантку на Евровидение-2023. Noa Kirel выбрали из 78 исполнителей.

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Noa Kirel поедет на Евровидение-2023 от Израиля

Похоже, мы возвращаемся в сезон! Большая израильская поп звезда Noa Kirel стала первой подтвержденной исполнительницей на Евровидении-2023,

– объявили в инстаграме конкурса.

Однако неизвестно, с какой песней Noa Kirel будет покорять престижный музыкальный конкурс, ведь по правилам Евровидения ее релиз должен состояться не ранее 1 сентября 2022 года.

Noa Kirel – представительница Израиля на Евровидении-2023 / Фото из инстаграма Евровидения

Что известно о Noa Kirel

Noa Kirel – одна из самых известных израильских певиц. Ей всего 21 год, а в шоу-бизнесе она из 14.

За эти семь лет она выпустила 41 сингл в жанре хип-хоп и электро-поп. 12 ее треков попали в два лучших израильских чарта и набрали более полумиллиона просмотров на ютубе.

Ноа сыграла главную роль в телесериале Kfula, была судьей шоу "Израиль имеет талант" и даже озвучила ивритом Диджей Цуки из анимационного фильма "Тролли".

Безумную популярность Noa Kirel в Израиле подтверждает и ее аудитория в инстаграме – 1,2 миллиона фолловеров.

Напомним, что страна проведения Евровидения-2023 до сих пор неизвестна. EBU отказала Украине из соображений безопасности и передала возможность проведения Великобритании. Однако британцы просят оргкомитет дать нам шанс.