Окончательное решение о проведении Евровидения-2023 от имени Украины было принято после нескольких раундов консультаций с Европейским языковым союзом, говорит Ткаченко. Они начали эти консультации после украинского протеста, когда решение о проведении конкурса в Британии было принято без предварительного обсуждения.
К слову Евровидение-2023 состоится в Великобритании, но от имени Украины
"Была проделана большая работа по возможности проведения Украиной Евровидения в одной из соседних стран из-за фактора безопасности. Но, к сожалению, по техническим и финансовым требованиям от EBU это было невозможно. Были консультации и с британским правительством, и с ВВС. Согласно результатам, мы получили заверения как от BBC, так и от EBU, что они проведут Евровидение-2022 "On behalf of Ukraine" с чрезвычайно высокой интеграцией украинских контекстов и ведущих", - заявил Ткаченко.
Соответственно, все будет сделано так, что в Британии мы увидим и отечественные виды, и украинские нарративы. И, я думаю, что опыт ВВС позволит представить Украину на самом высоком уровне,
– подытожил глава Минкульта.
Интересно Великобритания примет Евровидение вместо Украины: были ли схожие случаи в истории конкурса
Баталии Ткаченко с Европейским языковым союзом
- После победы украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении в Украине начали дискуссии о том, может ли конкурс в 2023 году пройти в стране-победительнице.
- В начале июня министр Ткаченко сообщил, что получил опросник по организации конкурса. Впоследствии представитель Кабмина объявил, что подготовка началась – был создан Организационный комитет и утвержден его состав. Впоследствии стало известно, что в Украине уже рассматривают разные локации для проведения конкурса.
- Но всего через несколько дней в СМИ появилась новость, что конкурс проведут в Великобритании (произошло это внутри июня). Такое решение ЕМС приняло без согласия Украины. Министр культуры и информационной политики заявил, что Украина не дала возможность повлиять на это решение, поэтому Ткаченко был не согласен с характером принятия такого решения – когда их поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов.
- Ткаченко заявил, что продолжил переговоры с союзом для проведения конкурса в Украине. Украинские звезды, включая Kalush Orchestra, подписали совместное заявление, где требовали не делать поспешных выводов. Однако ситуация все же не изменилась.