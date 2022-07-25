Окончательное решение о проведении Евровидения-2023 от имени Украины было принято после нескольких раундов консультаций с Европейским языковым союзом, говорит Ткаченко. Они начали эти консультации после украинского протеста, когда решение о проведении конкурса в Британии было принято без предварительного обсуждения.

К слову Евровидение-2023 состоится в Великобритании, но от имени Украины

"Была проделана большая работа по возможности проведения Украиной Евровидения в одной из соседних стран из-за фактора безопасности. Но, к сожалению, по техническим и финансовым требованиям от EBU это было невозможно. Были консультации и с британским правительством, и с ВВС. Согласно результатам, мы получили заверения как от BBC, так и от EBU, что они проведут Евровидение-2022 "On behalf of Ukraine" с чрезвычайно высокой интеграцией украинских контекстов и ведущих", - заявил Ткаченко.

Соответственно, все будет сделано так, что в Британии мы увидим и отечественные виды, и украинские нарративы. И, я думаю, что опыт ВВС позволит представить Украину на самом высоком уровне,

– подытожил глава Минкульта.

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Баталии Ткаченко с Европейским языковым союзом