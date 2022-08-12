В следующем году Евровидение будет проведено в Великобритании, однако состоится оно от имени Украины. Сейчас в стране выбирают город, который сможет принять участников и поклонников песенного конкурса.
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Города, претендующие на проведение Евровидения-2023
Принять Евровидение-2023 согласились 20 британских городов, среди которых выбрали только 7. Мэр Лондона настаивал, чтобы песенный конкурс проходил именно в столице, однако Лондон не попал в краткий список городов, в которых возможно проведение Евровидения.
Теперь за право проводить конкурс будут бороться: Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.
Евровидение-2023: главное
- Евровидение-2023 состоится в Великобритании, но от имени Украины.
- Украинские звезды имели самые разные мнения по этому поводу. Кто-то кардинально осуждал такое решение, подозревая, что организаторы не верят в победу Украины и защищают себя вперед. А кто-то говорил, что это единственно правильное решение в столь сложное время. Узнать мнения экспертов и звезд можно по ссылке.
- По словам министра культуры Александра Ткаченко, в течение последних недель он с командой вел переговоры с правительством страны и BBC, чтобы убедиться, что событие будет иметь украинский след.
- Также в Минкультуры задали вопрос перед Европейским языковым союзом о том, чтобы после победы следующий конкурс проходил в Украине.
- Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк благодарен британцам, что те солидарны с Украиной и готовы устроить грандиозное шоу от нашего имени.
- Израиль первый выбрал участницу Евровидения-2023. Это поп певица Noa Kirel, признаваемая лучшей артисткой страны по версии MTV Europe Music Awards.