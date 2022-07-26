Александр Ткаченко рассказал в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что Евровидение-2023 будет в Великобритании, но с украинским контекстом.

К теме Евровидения-2023 состоится в Великобритании, но от имени Украины

Александр Ткаченко о Евровидении-2023

Министр культуры рассказал, что рассматривали вариант проведения конкурса в соседней стране, чтобы было близко к границам Украины, однако из-за финансовых и технических проблем не смогли сделать это. Поэтому по причинам безопасности Евровидения-2023 примет Великобритания: "BBC берется сделать все, чтобы присутствие Украины на конкурсе было не просто заметным, а очевидным. Это ведущие, видеоролики, посвященные Украине, а также должна быть общая креативная группа BBC и представителей НЦТУ, чтобы готовить этот конкурс".

Также мы задали вопрос Европейскому языковому союзу о том, чтобы после победы следующий конкурс проходил в Украине,

– поделился Александр Ткаченко.

Европейский языковой союз согласился с тем, что нужно продолжать консультации. Ткаченко считает, что совместно с входящими в ЕМС странами Украине удастся достичь пересмотра установленных правил Евровидения.

Не пропустите Украинское Евровидение в Британии: что об этом думает наш шоу-бизнес

Кто будет финансировать Евровидение-2023

Александр Ткаченко рассказал, что проведение песенного конкурса в 2023 году будет полностью финансировать BBC. В мирное время на Евровидение нужно много средств, найти их во время войны еще сложнее.

Обратите внимание Великобритания примет Евровидение вместо Украины: были ли схожие случаи в истории конкурса