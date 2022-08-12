Наступного року Євробачення проведуть у Великій Британії, однак відбудеться воно від імені України. Наразі в країні обирають місто, яке зможе прийняти учасників та прихильників пісенного конкурсу.
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Міста, які претендують на проведення Євробачення-2023
Прийняти Євробачення-2023 зголосилися 20 британських міст, серед яких вибрали лише 7. Мер Лондона наполягав, щоб пісенний конкурс відбувався саме в столиці, однак Лондон не потрапив до короткого списку міст, в яких можливе проведення Євробачення.
Тепер за право проводити конкурс змагатимуться: Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл і Шеффілд.
Євробачення-2023: головне
- Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії, але від імені України.
- Українські зірки мали найрізноманітніші думки з цього приводу. Хтось кардинально засуджував таке рішення, підозрюючи, що організатори не вірять у перемогу України та убезпечують себе наперед. А хтось казав, що це єдино правильне рішення у такий складний час. Дізнатись думки експертів та зірок можна за посиланням.
- За словами міністра культури Олександра Ткаченка, впродовж останніх тижнів він з командою вів переговори з урядом країни та BBC, аби запевнитись, що подія матиме український слід.
- Також у Мінкультури поставили питання перед Європейською мовною спілкою про те, щоб після перемоги наступний конкурс відбувався в Україні.
- Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк вдячний британцям, що ті солідарні з Україною і готові влаштувати грандіозне шоу від нашого імені.
- Ізраїль перший обрав учасницю Євробачення-2023. Це попспівачка Noa Kirel, яку визнавали кращою артисткою країни за версією MTV Europe Music Awards.