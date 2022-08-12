Наступного року Євробачення проведуть у Великій Британії, однак відбудеться воно від імені України. Наразі в країні обирають місто, яке зможе прийняти учасників та прихильників пісенного конкурсу.

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Міста, які претендують на проведення Євробачення-2023

Прийняти Євробачення-2023 зголосилися 20 британських міст, серед яких вибрали лише 7. Мер Лондона наполягав, щоб пісенний конкурс відбувався саме в столиці, однак Лондон не потрапив до короткого списку міст, в яких можливе проведення Євробачення.

Тепер за право проводити конкурс змагатимуться: Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл і Шеффілд.

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