Евровидение-2022: как выглядит логотип и лозунг конкурса в Турине

Рок-группа Måneskin привезла международный песенный конкурс Евровидение-2022 в Италию. Он состоится в начале мая в Турине. Организаторы представили логотип и лозунг шоу.

Над созданием 66 песенного конкурса Евровидение-2022 работают итальянцы. За три месяца до полуфиналов они разработали логотип и лозунг, которые уже показали миру и на баннерах в Турине.

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Логотип и лозунг Евровидения-2022

Лозунгом Евровидения-2022 выбрали The Sound of Beauty – "Звук красоты". В то время как в логотипе преобладает фиолетовая гамма цветов.

"Одним из самых ожидаемых аспектов любого песенного конкурса Евровидения является визуальная идентичность и то, как она связана с городом-хозяином и шоу, которое они хотят показать. Мы рады представить логотип Turin 2022, а также новый слоган", – говорится в сообщении на официальном сайте.

Логотип Евровидение-2022 в Турине / Фото с инстаграма песенного конкурса

Лозунг Евровидения-2022 в Турине / Фото с инстаграма песенного конкурса

Организаторы обещают, что 24 января объяснят, что вдохновило их на создание лозунга, логотипа и как они будут связаны с декорациями и символикой Евровидения-2022.

Евровидение-2022 в Турине

66-й песенный конкурс Евровидения-2022 состоится в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico. Полуфиналы стартуют 10 и 12 мая, а большой финал организуют 14 мая.

За победу будет соперничать 41 страна. Среди них Армения, не представленная в 2021 году, и Черногория, пропустившая два конкурса.

Интересно, что Беларусь не сможет поучаствовать в Евровидении-2022. Все потому, что национальная телерадиокомпания отказалась транслировать конкурс 2021 года, ведь их группу "Галасы ЗМеста" дисквалифицировали из-за политического подтекста песни.

, лозунгом Евровидения-2020 было Open Up, аgain –Эта традиция зародилась в 2002 году, когда Эстония избрала девизом "Современная сказка". С этого времени каждая страна, кроме России в 2009-м, представляла свой.