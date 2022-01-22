Над созданием 66 песенного конкурса Евровидение-2022 работают итальянцы. За три месяца до полуфиналов они разработали логотип и лозунг, которые уже показали миру и на баннерах в Турине.

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Логотип и лозунг Евровидения-2022

Лозунгом Евровидения-2022 выбрали The Sound of Beauty – "Звук красоты". В то время как в логотипе преобладает фиолетовая гамма цветов.

"Одним из самых ожидаемых аспектов любого песенного конкурса Евровидения является визуальная идентичность и то, как она связана с городом-хозяином и шоу, которое они хотят показать. Мы рады представить логотип Turin 2022, а также новый слоган", – говорится в сообщении на официальном сайте.

Логотип Евровидение-2022 в Турине / Фото с инстаграма песенного конкурса

Лозунг Евровидения-2022 в Турине / Фото с инстаграма песенного конкурса

Организаторы обещают, что 24 января объяснят, что вдохновило их на создание лозунга, логотипа и как они будут связаны с декорациями и символикой Евровидения-2022.

Заметим, лозунгом Евровидения-2020 было Open Up, аgain – "Открывайся снова". Эта традиция зародилась в 2002 году, когда Эстония избрала девизом "Современная сказка". С этого времени каждая страна, кроме России в 2009-м, представляла свой.

Евровидение-2022 в Турине