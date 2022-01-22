Над створенням 66-го пісенного конкурсу Євробачення-2022 працюють італійці. За три місяці до півфіналів вони розробили логотип і гасло, які вже показали в мережі та на банерах у Турині.

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Логотип і гасло Євробачення-2022

Гаслом Євробачення-2022 обрали The Sound of Beauty – "Звук краси". Тоді як у логотипі переважає фіолетова гама кольорів.

"Одним з найочікуваніших аспектів будь-якого пісенного конкурсу Євробачення є візуальна ідентичність і те, як вона пов'язана з містом-господарем і шоу, яке вони хочуть показати. Ми раді представити логотип Turin 2022, а також новий слоган", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті.

Логотип Євробачення-2022 в Турині / Фото з інстаграму пісенного конкурсу

Гасло Євробачення-2022 в Турині / Фото з інстаграму пісенного конкурсу

Організатори обіцяють, що 24 січня пояснять, що надихнуло їх на створення гасла, логотипу та як вони будуть пов'язані з декораціями та символікою Євробачення-2022.

Зауважимо, гаслом Євробачення-2020 було Open Up, аgain – "Відкривайся знову". Ця традиція зародилась 2002 року, коли Естонія обрала девізом "Сучасна казка". Відтоді кожна країна, крім Росії 2009-го, представляла свій.

Євробачення-2022 в Турині