Над створенням 66-го пісенного конкурсу Євробачення-2022 працюють італійці. За три місяці до півфіналів вони розробили логотип і гасло, які вже показали в мережі та на банерах у Турині.
Гаряча тема Полегшу життя журналістам, – Сергій Притула поділився, чи стане ведучим Нацвідбору Євробачення
Логотип і гасло Євробачення-2022
Гаслом Євробачення-2022 обрали The Sound of Beauty – "Звук краси". Тоді як у логотипі переважає фіолетова гама кольорів.
"Одним з найочікуваніших аспектів будь-якого пісенного конкурсу Євробачення є візуальна ідентичність і те, як вона пов'язана з містом-господарем і шоу, яке вони хочуть показати. Ми раді представити логотип Turin 2022, а також новий слоган", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті.
Логотип Євробачення-2022 в Турині / Фото з інстаграму пісенного конкурсу
Гасло Євробачення-2022 в Турині / Фото з інстаграму пісенного конкурсу
Організатори обіцяють, що 24 січня пояснять, що надихнуло їх на створення гасла, логотипу та як вони будуть пов'язані з декораціями та символікою Євробачення-2022.
Євробачення-2022 в Турині
- 66-й пісенний конкурсу Євробачення-2022 відбудеться в італійському місті Турин на арені Pala Olimpico. Півфінали стартують 10 та 12 травня, а великий фінал організують 14 травня.
- За перемогу буде змагатися 41 країна. Серед них Вірменія, яка не була представлена 2021 року, та Чорногорія, яка пропустила два конкурси.
- Цікаво, що Білорусь не зможе взяти участь в Євробаченні-2022. Усе тому, що національна телерадіокомпанія відмовилася транслювати конкурс 2021 року, адже їхній гурт "Галасы ЗМеста" дискваліфікували через політичний підтекст пісні.