Официально: Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022
Источник:инстаграм Kalush Orchestra
После ряда скандалов, дисквалификации Alina Pash и других неприятных моментов Суспільне, наконец, объявило, кто будет презентовать Украину на Евровидении-2022. Так что в Турин поедет Kalush Orchestra.
22 февраля стало известно, что на 66-й песенный конкурс Евровидения в этом году отправится Kalush Orchestra.
Читайте также После дисквалификации Alina Pash: кому Суспільне предложило поехать на Евровидение-2022
"Йо! Kalush Orchestra едет в Турин на Евровидение 2022 представлять Украину! Наконец-то это произошло, мы вместе с Суспільним решили все важные вопросы и готовы вместе привести Украину к успеху! Постоянно видим и чувствуем вашу поддержку. Зрительное голосование это доказало – первое место от народа! Имеем большую честь представлять наше государство! Обещаем, не подведем!", – заявили музыканты.
Группа Kalush Orchestra поедет на Евровидение-2022 / Фото с инстаграма конкурса
Что известно о скандале на Национальном отборе на Евровидение-2022
- Сразу после завершения Нацотбора и победы на нем Alina Pash, украинское пространство вспыхнуло недовольством. Из-за путаницы ведущих во время оглашения результатов и исчезновения таблицы с баллами конкурсантов, о фальсификации голосов начали говорить и Kalush Orchestra. По баллам музыканты оказались на втором месте.
- Позже в сети Alina Pash стали вспоминать ее поездки в Россию и оккупированный Крым. Тогда девушка говорила, что все было законно и даже предоставила справку о законном пересечении админграницы с оккупированным полуостровом.
- На основе этой справки Суспільне провело расследование, где заявило, что нет доказательств нарушения Alina Pash правил Нацотбора.
- Как оказалось, потом эта справка была фальшивой. Об этом сообщил активист Сергей Стерненко. После этого заявления Суспільне сообщило, что не будет подписывать контракт с певицей, пока не разберется с этой ситуацией.
- Вещатель обратился в Государственную пограничную службу и получил ответ, что такой справки у них даже не создавалось.
- Не так давно стало известно, что Alina Pash сняла свою кандидатуру на участие в Евровидении. Однако на официальном сайте вещателя появилось заявление, где описано, что певицу дисквалифицировали.