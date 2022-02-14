В понедельник, 14 февраля, Стерненко заявил, что имеет все основания утверждать о факте подделки документа Alina Pash относительно ее сухопутного пересечения границы с Крымом. Блогер подчеркнул, что он и его источники убеждены, что справка является фейком, так как артистка пересекала границу с территории государства-оккупанта с помощью российских авиалиний, а не автобусом, как недавно сказала Pash.

К слову Alina Pash подделала справку от пограничников о поездке в Крым, – Стерненко

Стерненко потребовал, чтобы Государственная пограничная служба Украины проверила документ и выступила с заявлением о фальсификации "справки", поскольку подделка документов является уголовным правонарушением.

Участие Alina Pash в Евровидении под угрозой

Суспільне почти сразу отреагировало на такое заявление и уже обратилось в ГПСУ для проверки справки, предоставленной командой Alina Pash.

В связи с полученной информацией от граждан о возможной подделке предоставленной справки о пересечении границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обращается к ГПСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы,

– говорится в заявлении.

Представители вещателя добавили, что Суспільне не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе Евровидение с победительницей Национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов.