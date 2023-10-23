Он даже намерен забрать их общую дочь. За Евгению Эмеральд вступилась украинская актриса Ксения Мишина. Она отметила, что всегда будет стоять "за женщин, которые не молчат".
Не упустите Снимал тайком, – Эмеральд заявила, что ее экс-муж шантажирует девушек, с которыми у него был интим.
Ксения Мишина поддержала Евгению Эмеральд
Знаменитость подчеркнула, что полностью на стороне женщин, у которых есть смелость публично говорить о домашнем насилии. Ксения убеждена, что нельзя терпеть такое в обществе.
Страшнее всего в этой ситуации это женщины, которые осуждают женщину и пишут: надо разбираться с обеих сторон, так и надо, сама виноватая. Это рождает у насильника ощущение, что он прав, что можно продолжать. Государство не поможет и даже женщины не поддержали. Я молодец. Вот и выходит, что сидит женщина, получает регулярно по еб., боится сказать и хочет, чтобы были такие как она. Всегда буду стоять за женщин, которые не молчат,
– подчеркнула актриса.
Ксения Мишина поддержала Евгению Эмеральд / Скриншот с инстаграмм-сторис
Евгения Эмеральд стала жертвой домашнего насилия: что известно
- В начале октября снайпер официально заявила о разводе со своим мужем Евгением Стипанюком. Они пробыли в браке около года. За это время у пары родилась дочь Афина.
- Однако, как впоследствии оказалось, это были абьюзивные отношения.
- По словам Евгении, ее экс-любимый чрезмерно употреблял алкоголь: "За год наших отношений я его ни дня не видела трезвым. Он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии всю мою беременность".
- К тому же муж изменял жене. Происходило это даже тогда, когда она была беременна.
- Не менее шокирующим является тот факт, что после признания Евгении, ей часто приходят угрозы. В частности, мужчина шантажирует бывшую жену публикацией их интимных видео.
- Снайпер долго молчала, потому что боялась мужа. Оказывается, у Стипанюка есть связи – он личный охранник экс-нардепа Олега Ляшко.