Он даже намерен забрать их общую дочь. За Евгению Эмеральд вступилась украинская актриса Ксения Мишина. Она отметила, что всегда будет стоять "за женщин, которые не молчат".

Не упустите Снимал тайком, – Эмеральд заявила, что ее экс-муж шантажирует девушек, с которыми у него был интим.

Ксения Мишина поддержала Евгению Эмеральд

Знаменитость подчеркнула, что полностью на стороне женщин, у которых есть смелость публично говорить о домашнем насилии. Ксения убеждена, что нельзя терпеть такое в обществе.

Страшнее всего в этой ситуации это женщины, которые осуждают женщину и пишут: надо разбираться с обеих сторон, так и надо, сама виноватая. Это рождает у насильника ощущение, что он прав, что можно продолжать. Государство не поможет и даже женщины не поддержали. Я молодец. Вот и выходит, что сидит женщина, получает регулярно по еб., боится сказать и хочет, чтобы были такие как она. Всегда буду стоять за женщин, которые не молчат,

– подчеркнула актриса.



Ксения Мишина поддержала Евгению Эмеральд / Скриншот с инстаграмм-сторис

Евгения Эмеральд стала жертвой домашнего насилия: что известно