Оказывается, Стипанюк часто бывает в Киеве, хотя в это время "числится" на передовой. Об этом Евгения Эмеральд рассказала в новом интервью.

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Эмеральд откровенно призналась, что стала жертвой домашнего насилия. После этого Евгения подавала заявление, чтобы экс-муж не мог приближаться к ней и ребенку, но этот иск приостановили.

Стипанюк является охранником экс-нардепа Ляшко

По словам Эмеральд, ее бывший муж уже более 6 лет работает охранником экс-нардепа Олега Ляшко. Он остается на должности несмотря на то, что воюет "на фронте".

У меня есть очень много видео- и фото материалов продатированных, что человек находился все время в Киеве, несмотря на то, что он получает самую высокую зарплату ВСУ, как будто с "нуля" не вылезает,

– заявила Евгения.

Как рассказала снайперша, Стипанюк часто "прикрывался" Олегом Ляшко.

"Он постоянно угрожал связями с Ляшко… Я пыталась донести это до экс-нардепа, но тот подумал, что это просто семейная ссора", – призналась Евгения.



Евгений Стипанюк является охранником Олега Ляшко / Скриншот с видео

Военная отметила, что есть много свидетелей, которые видели мужчину постоянно в Киеве, в частности, соседи в ее доме. Также есть видео с камеры наблюдения.

Она добавила, что ей стыдно за то, что она прикрывала местонахождение мужа.

Он был моим мужем, и я его реально боялась. Я была беременной, слабой... Но сейчас я беру ответственность за свои слова, у меня есть доказательства на все,

– сказала Эмеральд.

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