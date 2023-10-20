Оказывается, Стипанюк часто бывает в Киеве, хотя в это время "числится" на передовой. Об этом Евгения Эмеральд рассказала в новом интервью.
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Эмеральд откровенно призналась, что стала жертвой домашнего насилия. После этого Евгения подавала заявление, чтобы экс-муж не мог приближаться к ней и ребенку, но этот иск приостановили.
Стипанюк является охранником экс-нардепа Ляшко
По словам Эмеральд, ее бывший муж уже более 6 лет работает охранником экс-нардепа Олега Ляшко. Он остается на должности несмотря на то, что воюет "на фронте".
У меня есть очень много видео- и фото материалов продатированных, что человек находился все время в Киеве, несмотря на то, что он получает самую высокую зарплату ВСУ, как будто с "нуля" не вылезает,
– заявила Евгения.
Как рассказала снайперша, Стипанюк часто "прикрывался" Олегом Ляшко.
"Он постоянно угрожал связями с Ляшко… Я пыталась донести это до экс-нардепа, но тот подумал, что это просто семейная ссора", – призналась Евгения.
Евгений Стипанюк является охранником Олега Ляшко / Скриншот с видео
Военная отметила, что есть много свидетелей, которые видели мужчину постоянно в Киеве, в частности, соседи в ее доме. Также есть видео с камеры наблюдения.
Она добавила, что ей стыдно за то, что она прикрывала местонахождение мужа.
Он был моим мужем, и я его реально боялась. Я была беременной, слабой... Но сейчас я беру ответственность за свои слова, у меня есть доказательства на все,
– сказала Эмеральд.
Смотрите полное интервью с Евгенией Эмеральд: видео
Почему Эмеральд расстается с мужем
- Евгения Эмеральд вышла замуж за Евгения Стипанюка в октябре прошлого года. Уже в апреле они стали родителями. Однако через 3 месяца пара разорвала отношения.
- На днях Евгения сообщила о разводе с мужем. Снайперша шокировала подписчиков, что пережила домашнее насилие. Стипанюк угрожал ей убийством, обвинил в измене и обижал.
- Эмеральд добавила, что долго молчала, что боялась. Она также призналась, что абьюз в их отношениях начался еще до свадьбы.