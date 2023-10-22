Она рассказала об абьюзе, изменах, угрозах и других шокирующих подробностях. После этого мужчина заявил, что опубликует эротические видео и фото Евгении. Кроме того, выяснилось, что Евгений Стипанюк без разрешения снимал интим с другими девушками, а затем шантажировал их этим.
Важно Снайперша Евгения Эмеральд официально расстается с мужем: "Устала молчать"
Экс-муж грозит Эмеральд публикацией интим видео и фото
Снайпер отметила, что она знала о том, что мужчина будет шантажировать ее домашними видео, которые были сделаны во время того, как они были в браке. В то же время она подчеркнула, что ее этим не запугать.
Евгения Эмеральд заявила, что ее муж хочет опубликовать интим видео / Скриншот с инстаграмм-сторис
К тому же Эмеральд поделилась историями и других девушек, которые ранее находились в отношениях с Евгением. Оказалось, что он тоже снимал на видео процесс интимной близости с ними. Впоследствии мужчина шантажировал их этими роликами, чтобы снова заняться интимом.
Евгений Стипанюк снимал всех девушек тайком, а затем этими видео манипулировал и заставлял снова заниматься с ним интимом.
– заявила Евгения.
Экс-муж Евгении Эмеральд шантажировал других девушек интим видео / Скриншот с инстаграмм-сторис
Развод Евгении Эмеральд с мужем: что известно
- В октябре 2022 года Евгения Эмеральд вышла замуж за Евгения Стипанюка. Впоследствии, в апреле 2023 года, у них родилась дочь Афина. Пара в сети показывала свою супружескую жизнь. Но в сентябре появились слухи о проблемах в их отношениях. Все потому, что Евгения удалила все фото с любимым и подчеркнула, что "не все то золото, что сверкает".
- И 9 октября Эмеральд официально заявила о разводе. Тогда она призналась, что отношения завершились еще летом. Причина разрыва – домашнее насилие.
- Как оказалось, абьюз в их отношениях начался еще до свадьбы. Снайпер молчала, потому что боялась.
- Кроме того, выяснилось, что Эмеральд – не единственная жертва Евгения Стипанюка. Его бывшая супруга тоже призналась, что пережила домашнее насилие.