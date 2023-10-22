Она рассказала об абьюзе, изменах, угрозах и других шокирующих подробностях. После этого мужчина заявил, что опубликует эротические видео и фото Евгении. Кроме того, выяснилось, что Евгений Стипанюк без разрешения снимал интим с другими девушками, а затем шантажировал их этим.

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Экс-муж грозит Эмеральд публикацией интим видео и фото

Снайпер отметила, что она знала о том, что мужчина будет шантажировать ее домашними видео, которые были сделаны во время того, как они были в браке. В то же время она подчеркнула, что ее этим не запугать.



Евгения Эмеральд заявила, что ее муж хочет опубликовать интим видео / Скриншот с инстаграмм-сторис

К тому же Эмеральд поделилась историями и других девушек, которые ранее находились в отношениях с Евгением. Оказалось, что он тоже снимал на видео процесс интимной близости с ними. Впоследствии мужчина шантажировал их этими роликами, чтобы снова заняться интимом.

Евгений Стипанюк снимал всех девушек тайком, а затем этими видео манипулировал и заставлял снова заниматься с ним интимом.

– заявила Евгения.



Экс-муж Евгении Эмеральд шантажировал других девушек интим видео / Скриншот с инстаграмм-сторис Экс-муж Евгении Эмеральд шантажировал других девушек интим видео / Скриншот с инстаграмм-сторис

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