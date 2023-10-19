Евгения Эмеральд опубликовала на своей странице видео, где рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. Она попросила у медийных лиц и блогеров распространение ее истории.

К слову Была в ужасном состоянии, – Евгения Эмеральд призналась, когда на самом деле ушла от мужа

Евгения Эмеральд призналась о пережитом насилии

Снайперша в ролике показала скриншоты переписок с бывшим мужем и продемонстрировала голосовые сообщения, где звучат угрозы убийством и словесные оскорбления.

Я – Женя Эмеральд, известная вам как сильная и смелая украинская Жанна д'Арк. Но, в первую очередь, я просто женщина, одна из тех сотен тысяч украинских женщин, которая пережила домашнее насилие. В этом видео я хочу продемонстрировать на собственном примере, к чему приводит страх и слабость перед обидчиком.

– поделилась Евгения.

Военная добавила, что вставила в ролик лишь часть разговоров и угроз. По ее словам, даже этого достаточно для понимания опасности, в которой оказываются женщины.

Евгения Эмеральд о домашнем насилии (осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика)

Евгения Эмеральд подала на развод