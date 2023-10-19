Евгения Эмеральд опубликовала на своей странице видео, где рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. Она попросила у медийных лиц и блогеров распространение ее истории.
К слову Была в ужасном состоянии, – Евгения Эмеральд призналась, когда на самом деле ушла от мужа
Евгения Эмеральд призналась о пережитом насилии
Снайперша в ролике показала скриншоты переписок с бывшим мужем и продемонстрировала голосовые сообщения, где звучат угрозы убийством и словесные оскорбления.
Я – Женя Эмеральд, известная вам как сильная и смелая украинская Жанна д'Арк. Но, в первую очередь, я просто женщина, одна из тех сотен тысяч украинских женщин, которая пережила домашнее насилие. В этом видео я хочу продемонстрировать на собственном примере, к чему приводит страх и слабость перед обидчиком.
– поделилась Евгения.
Военная добавила, что вставила в ролик лишь часть разговоров и угроз. По ее словам, даже этого достаточно для понимания опасности, в которой оказываются женщины.
Евгения Эмеральд о домашнем насилии (осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика)
Евгения Эмеральд подала на развод
- Евгения Эмеральд и его Евгений Стипанюк поженились в октябре прошлого года. В апреле они стали родителями дочери Афины.
- В июле пара разорвала отношения. К тому времени поклонники еще не подозревали о проблемах в отношениях супругов. Уже в сентябре Евгения Эмеральд удалила из социальных сетей фотографии с мужем и намекнула на развод.
- Неделю назад, 9 октября, Евгения Эмеральд официально подтвердила, что расстается с мужчиной. Еще в то время она не разглашала истинную причину разрыва.