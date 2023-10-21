После публичных заявлений Евгения Эмеральд стала получать угрозы от бывшего мужа. Раньше она рассказывала, что абьюз от Стипанюка начался еще до свадьбы.

Интересно После признания Эмеральда: бывшая жена Стипанюка тоже заявила о домашнем насилии

Экс-чуж изменял Эмеральд

Снайперша призналась, что знала об изменах своего бывшего мужа.

Есть много женщин, с которыми он мне изменял, пока я была беременна и когда родила Афину… Я прошу этих женщин связаться со мной. Вы можете помочь показать истинное лицо этого мужчины,

– заявила Эмеральд.



Эмеральд рассказала об изменах со стороны Стипанюка / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Евгения призналась, что с ней раньше связываются женщины, тоже пострадавшие от действий Евгения Стипанюка.

Эмеральд получает угрозы

После публичного заявления о домашнем насилии Евгения начала получать угрозы из анонимного аккаунта. Защитнице пишут, что обнародует ее интимные видео с эксмужем.

Удивительно только, что Стипанюк готов похвастаться на всю страну одной из интимных частей своего тела, чтобы подставить меня и обвинить, что на видео другой мужчина,

– написала Евгения.

Эмеральд обратилась к бывшему мужу. Она предупредила его, что будет защищаться. Женщина добавила, что тогда Стипанюку придется покинуть страну.



Эмеральд получает угрозы / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Евгения Эмеральд пережила домашнее насилие: коротко