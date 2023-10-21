После публичных заявлений Евгения Эмеральд стала получать угрозы от бывшего мужа. Раньше она рассказывала, что абьюз от Стипанюка начался еще до свадьбы.
Интересно После признания Эмеральда: бывшая жена Стипанюка тоже заявила о домашнем насилии
Экс-чуж изменял Эмеральд
Снайперша призналась, что знала об изменах своего бывшего мужа.
Есть много женщин, с которыми он мне изменял, пока я была беременна и когда родила Афину… Я прошу этих женщин связаться со мной. Вы можете помочь показать истинное лицо этого мужчины,
– заявила Эмеральд.
Эмеральд рассказала об изменах со стороны Стипанюка / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Евгения призналась, что с ней раньше связываются женщины, тоже пострадавшие от действий Евгения Стипанюка.
Эмеральд получает угрозы
После публичного заявления о домашнем насилии Евгения начала получать угрозы из анонимного аккаунта. Защитнице пишут, что обнародует ее интимные видео с эксмужем.
Удивительно только, что Стипанюк готов похвастаться на всю страну одной из интимных частей своего тела, чтобы подставить меня и обвинить, что на видео другой мужчина,
– написала Евгения.
Эмеральд обратилась к бывшему мужу. Она предупредила его, что будет защищаться. Женщина добавила, что тогда Стипанюку придется покинуть страну.
Эмеральд получает угрозы / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Евгения Эмеральд пережила домашнее насилие: коротко
- Летом снайперша разорвала отношения с мужем Евгением Стипанюком. Евгения заявила, что стала жертвой домашнего насилия.
- Ее бывший муж угрожал убийством, обвинял ее в измене и оскорблял. "Первые красные флажки" были еще до свадьбы – после одной ссоры Эмеральд чуть не потеряла ребенка.
- Кроме того, Евгений употреблял алкоголь. Оказывается, всю ее беременность Стипанюк управлял автомобилем в нетрезвом состоянии
- Эмеральд добавила, что долго молчала об абьюзе, потому что боялась. Оказывается, ее эксчеловек имеет связи – он охранник экснардепа Олега Ляшко. Поэтому Евгений часто бывает в Киеве, хотя "числится" на фронте.
- К сожалению, Эмеральд – не единственная жертва мужчины. Бывшая жена Стипанюка тоже призналась, что пережила домашнее насилие.