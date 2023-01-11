Беременная Евгения Эмеральд показала новые фото из больницы и рассказала о своем состоянии

Снайперша Евгения Эмеральд на 27-й неделе беременности попала в больницу. Теперь она показала, как себя чувствует после пяти капельниц.

Во время беременности Евгения дважды переболела гриппом. После этого она плохо чувствовала себя, поэтому сейчас находится под наблюдением врачей. Месяц Эмеральд не была на связи с поклонниками в соцсетях, но теперь вернулась в инстаграмм, в сторис рассказала о своем состоянии.

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В каком состоянии сейчас Евгения Эмеральд

Будущая мамочка рассказала, что ей поставили пять капельниц. после них женщина показалась в инстаграмме. Снайперша сделала фото в больничной одежде, котороя хорошо подчеркнула ее округлый животик. По словам Евгении, она и малыш чувствуют себя хорошо. Напомним, в ноябре защитница рассекретила, что у нее родится дочь.



Евгения Эмеральд в больнице / Скриншот инстаграм-сторис снайперши



Евгения Эмеральд в больнице / Скриншот инстаграм-сторис снайперши