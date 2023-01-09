В инстаграм-профиле с 1,7-миллионной аудиторией Даша Квиткова похвасталась новым весом. После новогодних и рождественских праздников она весит меньше всего за вс. сознательную жизнь – 48 килограммов.

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Даша Квиткова похудела до 48 килограммов

Девушка говорит, что так похудела не из-за правильного питания и регулярного спорта, а из-за постоянных нервов и стресса.

Сегодня весы меня удивили. Я впервые за свою взрослую и сознательную жизнь вешу 48 килограммов. Это уже не мой способ питания или спорт, это чисто мои нервы дают о себе знать. Мне нравится, как я выгляжу, но я могу пощупать свою печень, и это меня не очень радует,

– поделилась Даша Квиткова.

"Извините, не могу не выпендриваться, потому что я сама в шоке, что я имею такой классный вид после своих 83 килограммов", – добавила блогерша в другой инстаграм-сторис.

Даша Квиткова похудела до 48 килограммов / Скриншот с инстаграм-сторис

Даша Квиткова похудела до 48 килограммов / Скриншот с инстаграм-сторис

Под постом в черном мини-платье Дашу Квиткову забросали комментариями, что она, как инфлюэнсерша, не может весить 48 килограммов, ведь ее смотрят подростки, которые могут "побежать худеть до смерти". Более того, "нужно останавливать тему веса и похудения на уровне тренда".

После этого блогерша подчеркнула, что не ограничивает себя в еде, ест все, что хочет, и даже планирует вернуться в свой привычный вес – 50 килограммов при росте 165. "Я не голодаю. Все хорошо, потому что я под наблюдением врача", – акцентировала блогерша.

Напомним, только недавно Квиткова осмелилась показать себя в максимальном весе полтора года назад. После родов она весила 83, поэтому в декабре кичилась похудением на 33 килограмма. С тех пор из-за стресса ушло еще два.