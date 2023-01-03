Сейчас Светлана Тарабарова счастлива, ей ведь удалось вывезти родителей из Херсона, который находится под постоянными обстрелами оккупантов. Они вместе отмечают новогодние праздники.

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Также артистка часто публикует фотографии, на которых показывает округлившийся животик. Пока Тарабарова не рассекречивает пол третьего ребенка, но очень ждет его рождения.

Новые фото беременной Светланы Тарабаровой

На днях артистка опубликовала несколько фотографий, на которых изображена, позируя в атмосферной фотостудии. Светлана предстала перед камерой в красивом костюме коричневого цвета, состоявшем из брюк и рубашки, которую исполнительница надела на обнаженное тело и не застегивала.

Волосы Тарабарова собрала в легкий пучок сверху, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Певица искренне улыбалась, ведь совсем скоро она в третий раз станет мамой.

Сил и настроения нет, но есть классные фото, чтобы поднять его и почитать ваши теплые комменты,

– написала исполнительница под снимками.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Напомним, что недавно Светлана публиковала в сети новогодние фото, на которых запечатлена дома с мужем и детьми возле елки. Артистка отмечала, что эти кадры особенные, ведь их сделала ее мама, которая недавно приехала из Херсона.