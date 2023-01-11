Во время беременности Евгения дважды переболела гриппом. После этого она плохо чувствовала себя, поэтому сейчас находится под наблюдением врачей. Месяц Эмеральд не была на связи с поклонниками в соцсетях, но теперь вернулась в инстаграмм, в сторис рассказала о своем состоянии.
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В каком состоянии сейчас Евгения Эмеральд
Будущая мамочка рассказала, что ей поставили пять капельниц. после них женщина показалась в инстаграмме. Снайперша сделала фото в больничной одежде, котороя хорошо подчеркнула ее округлый животик. По словам Евгении, она и малыш чувствуют себя хорошо. Напомним, в ноябре защитница рассекретила, что у нее родится дочь.
Евгения Эмеральд в больнице / Скриншот инстаграм-сторис снайперши
Евгения Эмеральд в больнице / Скриншот инстаграм-сторис снайперши
Звезды, которые ожидают рождения малышей
- Певица Светлана Тарабарова сейчас третий раз беременна. Пока артистка не рассекречивает пол будущего малыша, но активно делится в соцсетях кадрами, на которых виден немалый округлый животик.
- В 2023 году пополнение будет и в семье Марка Цукерберга. Его жена Присцила Чан в третий раз беременна.