Во время беременности Евгения дважды переболела гриппом. После этого она плохо чувствовала себя, поэтому сейчас находится под наблюдением врачей. Месяц Эмеральд не была на связи с поклонниками в соцсетях, но теперь вернулась в инстаграмм, в сторис рассказала о своем состоянии.

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В каком состоянии сейчас Евгения Эмеральд

Будущая мамочка рассказала, что ей поставили пять капельниц. после них женщина показалась в инстаграмме. Снайперша сделала фото в больничной одежде, котороя хорошо подчеркнула ее округлый животик. По словам Евгении, она и малыш чувствуют себя хорошо. Напомним, в ноябре защитница рассекретила, что у нее родится дочь.



Евгения Эмеральд в больнице / Скриншот инстаграм-сторис снайперши



Евгения Эмеральд в больнице / Скриншот инстаграм-сторис снайперши