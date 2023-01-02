Марк Цукерберг редко делится подробностями личной жизни. Однако в начале Нового года он порадовал более 10-миллионную аудиторию подписчиков в инстаграмме новыми фото с беременной любимой.

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Основатель Facebook опубликовал в сети фотографии с женой Присцилой Чан. На фото оба невероятно счастливы. Бизнесмен позировал в черном смокинге, его любимая – в светлом блестящем платье. Марк нежно обнимал округлый животик Присцили. Уже совсем скоро влюбленные в третий раз станут родителями.

С Новым годом! Пусть в 2023 году нас ждут новые приключения и любовь,

– написал Цукерберг в сообщении.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Марк и Присцила познакомились в 2003 году на вечеринке во время учебы в Гарварде В 2012 году поженились, а в 2015 впервые стали родителями. У супругов две дочери – Максим и Август. В сентябре 2022 года стало известно, что Чан в третий раз беременна.