Евгения Эмеральд последний месяц почти не общалась с поклонниками в сети. Снайперша, которая ждет рождения дочери, рассказала, в чем причина.

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Евгения Эмеральд попала в больницу

На личной странице в инстаграмме защитница опубликовала фото, где изображена на больничной койке. Евгения поздравила подписчиков с праздниками и рассказала, что произошло.

Через месяц беременная защитница дважды переболела гриппом, после чего плохо чувствовала себя. Теперь находится под полным наблюдением врачей. По словам женщины, в больнице она как бы на курорте.

"Последний месяц показался очень сложным для меня. Не передать словами, как трудно было все это время быть овощем. Сразу хочу извиниться, что не была на связи, не отвечала и приходилось отменять все встречи. Даже нормально никого не смогла поздравить с Рождеством", – написала Евгения под фото.

Да, я обязательно буду снимать роды и все эмоции обязательно покажу! Ибо рождение новой жизни – это прекрасно,

– подытожила Эмеральд.



Евгения Эмеральд в больнице / Фото из инстаграмма снайперки

Напомним, в октябре звездная снайперша Евгения Эмеральд объявила, что беременна, и война для нее закончилась. Однако в тылу ей тяжелее, чем на фронте, ведь кроме того, что мучает совесть, ее без конца хейтят. "Странные эксперты" постоянно "добивают" ее в сети. Эмеральд досадили так, что в инстаграмме она ответила на все упреки.