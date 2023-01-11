Під час вагітності Євгенія двічі перехворіла на грип. Після цього вона погано почувалася, тому зараз перебуває під наглядом лікарів. Місяць Емеральд не була на зв'язку з шанувальниками в соцмережах, але тепер повернулася в інстаграм, в сторіс розповіла про свій стан.
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В якому стані зараз Євгенія Емеральд
Майбутня матуся розповіла, що їй поставили п'ять крапельниць. після них жінка показалася в інстаграмі. Снайперка зробила фото у лікарняному вбранні, яке гарно підкреслило її округлий животик. За словами Євгенії, вона та малюк почувається добре. Нагадаємо, у листопаді захисниця розсекретила, що в неї народиться донька.
Євгенія Емеральд у лікарні / Скриншот інстаграм-сторіс снайперки
Євгенія Емеральд у лікарні / Скриншот інстаграм-сторіс снайперки
Зірки, які очікують на народження малюків
- Співачка Світлана Тарабарова зараз втретє вагітна. Наразі артистка не розсекречує статі майбутнього малюка, але активно ділиться в соцмережах кадрами, на яких видно чималий округлий животик.
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