Під час вагітності Євгенія двічі перехворіла на грип. Після цього вона погано почувалася, тому зараз перебуває під наглядом лікарів. Місяць Емеральд не була на зв'язку з шанувальниками в соцмережах, але тепер повернулася в інстаграм, в сторіс розповіла про свій стан.

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В якому стані зараз Євгенія Емеральд

Майбутня матуся розповіла, що їй поставили п'ять крапельниць. після них жінка показалася в інстаграмі. Снайперка зробила фото у лікарняному вбранні, яке гарно підкреслило її округлий животик. За словами Євгенії, вона та малюк почувається добре. Нагадаємо, у листопаді захисниця розсекретила, що в неї народиться донька.



Євгенія Емеральд у лікарні / Скриншот інстаграм-сторіс снайперки



Євгенія Емеральд у лікарні / Скриншот інстаграм-сторіс снайперки