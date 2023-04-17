Почти все украинские артисты отмечали Пасху в кругу семьи. Ольга Сумская не исключение, однако за ее праздничным столом собралось не все семейство. Ее 32-летняя дочь Антонина в Москве, поэтому поздравляли они друг друга по видеосвязи.

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Ольга Сумская вспомнила о дочери из Москвы в Пасху

Поздравили друг друга еще вчера. Малые (внуки, – 24 канал) нас поздравляли. Говорили: "Бабушка с праздником",

– поделилась Ольга Сумская.

"Семья должна поддерживать связь, как бы ни складывались обстоятельства. Семья остается семьей. Связь нужно поддерживать. Это чрезвычайно важно", – прокомментировала ведущая Валентина Хамайко.

Кстати, в Пасху Ольга Сумская святила куличи во Владимирском соборе Шевченковского района Киева. С ней был муж Виталий Борисюк и младшая дочь Анна. "Христос Воскрес, родные украинцы. Пусть Господь принесет долгожданную победу", – подписала актриса пасхальное фото.

Напомним, за более чем год полномасштабной войны Антонина Паперна не проронила ни слова в поддержку Украины, тогда как на светские мероприятия в Москве ходит со всей семье. Вместо нее "достается" звездной маме Ольге Сумской. Старшую дочь-гастролершу она оправдывает чуть ли не в каждом интервью. Перед Новым годом актриса даже жаловалась, что Тоня "никак не может приехать" домой на праздники, потому что "это просто невозможно со всех сторон", а потом расплакалась из-за "страшной материнской боли и трагедии тысяч людей, родственники которых там".