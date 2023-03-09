Антонина Паперна повела дочь на допремьерный показ мультфильма в России, передает 24 Канал. Добавим, что ранее Ольга Муська заявляла, что читает внучке украинские сказки.

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Об этом стало известно после публикации в Инстаграмме фото мужа Паперной – российского актера Владимира Яглича. Вместе с женой на фото изображена их дочь – 5-летняя Ева.



Антонина Паперна с мужем и дочерью / Фото из инстаграммы Владимира Яглича

Любопытно! Месяц назад Ольга Сумская, говоря о дочери и внуках в России, расплакалась. Артистка призналась, что для нее это очень болезненная тема. Кроме того, Сумская подчеркнула, что общается с внуками очень сдержанно, ведь в России прослушиваются телефоны.

Что известно об Антонине Паперной

Антонина – дочь Ольги Сумской от первого брака с украинским актером Евгением Паперным. Родилась она 1 июня 1990 года, а родители развелись практически сразу после ее появления на свет.

Антонина Паперна уже больше года игнорирует полномасштабную войну на Украине и остается жить в России. Девушка еще ни разу не высказала свою позицию по этому поводу. Тем не менее, звездная мама защищает дочь – говорит, что просто страшно проявлять свою позицию в России.

В то же время, Паперна регулярно напоминает о себе в Instagram, публикуя снимки с фотосессий, салонов красоты и совместного отдыха с мужчиной.

Напомним, что несколько лет назад Паперна, надеясь стать популярной актрисой, отправилась покорять Москву. В Театральный институт имени Щукина поступила только во второй раз. Большого успеха она не добилась, чаще ей доставались эпизодические роли.

Почему Антонина выбрала оставаться в России и молчать о том, как Россия убивает украинцев – неизвестно. Украинцы предполагают, что это связано с мужчиной-россиянином, не желающим уезжать из страны.

Добавим, что продюсер Игорь Кондратюк советовал Ольге Сумской отречься от Антонины, которой безразлично на войну в Украине. Актриса тогда ужасно обиделась и ответила, что никогда этого не сделает.