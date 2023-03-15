Сама же Ольга Сумская говорит, что получает много страшных комментариев и сообщений из-за молчания Антонины. Добавим, что недавно Паперна с мужем и дочерью посетила светское мероприятие в Москве.

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По словам звезды, ее дочь Тоня также получает много негативных комментариев.. "Я не знаю, как она держится. В этих сообщениях желают самого страшного", – сказала она.

Почему Антонина Паперна молчит о войне

Ольга Сумская ответила, что ее дочь молчит о войне на Украине не просто так.

Живущие там (в России – 24 Канал) знают, как трудно там что-то сказать или написать. Понимаете, люди там просто исчезают. А она (Антонина Паперная – 24 Канал) прежде всего мама, она думает о своих детях, поэтому делает все для их безопасности,

– заявила актрисой.

Кроме того, Сумская заявила, что ее дочь "всем сердцем за Украину".

"Она украинка, прежде всего. Да, ей тяжело сегодня, но я не должен оправдываться или что-то говорить, глядя в глаза матерям, которые потеряли своих детей", – добавила Ольга.

В то же время народная артистка Украины надеется встретиться с дочерью, которая сейчас живет в Москве, признается, что они не виделись уже больше года.

Добавим, что месяц назад Ольга Сумская, говоря о дочери и внуках в России, расплакалась. Артистка призналась, что для нее это очень болезненная тема. Кроме того, Сумская подчеркнула, что общается с внуками очень сдержанно, ведь в России прослушиваются телефоны.



Дочь Сумской Антонина Паперная с мужем / Фото из соцсетей

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