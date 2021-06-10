К юбилею принца Филиппа президент Королевского садоводческого общества Кейт Вид вручил Елизавете II трогательный подарок – сорт новой розы под названием "Герцог Эдинбургский". На встрече британская королева появилась в чрезвычайно нежном образе.

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Образ Елизаветы II

Ее Величество с началом лета выбирает легкие наряды, в частности платья. На этот раз она также появилась перед камерами в воздушном платье голубого цвета с белым цветочным принтом, который имел элегантный и нежный вид.

Сверху королева накинула молочный кардиган на пуговицах и соединила наряд с черными лоферами с золотистой вставкой. Волшебный образ она дополнила любимыми жемчужными аксессуарами – бусами и серьгами, а также наручными часами и солнцезащитными очками.

Елизавета II сделала привычную прическу, уложив волосы пышными кудрями. На лице королева сделала легкий макияж с акцентом на губах.



Елизавета II / Фото Getty Images​



Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

Элегантные аутфиты Елизаветы II