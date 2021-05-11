На мероприятии королева появилась в сопровождении старшего сына – принца Чарльза. Ее Величество пришла в Палату лордов без защитной маски на лице. А 72-летний наследник престола следовал вместе с мамой, соблюдая карантинные нормы.

Смотрите также В джемпере цвета сирени: Елизавета II провела онлайн-встречу и показала свои детские фото

Стоит отметить, что это первый публичный выход Елизаветы II после похорон мужа принца Филиппа, который состоялся 17 апреля 2021 года. Ранее королева только проводила онлайн-встречи и осуществляла видеозвонки.

Роскошный образ Елизаветы II

95-летняя королева для открытия парламента выбрала пальто сиреневого цвета, воротник которого был вышит цветами. Также Елизавета II надела платье в тон с цветочным принтом и шляпу с перьями и желтыми цветами.

Среди аксессуаров, ее аутфит дополняли серьги, ожерелье с жемчугом, очки и белые перчатки. Белокурые волосы Ее Величество уложила в кудри, а на лице сделала макияж с акцентом на губах.



Елизавета II и принц Чарльз в Палате лордов в Лондоне / Фото Getty Images



Елизавета II и принц Чарльз в Палате лордов в Лондоне / Фото Getty Images

Елизавета II тяжело переживает смерть мужа. Даже по случаю своего 95-летия королева отменила традиционные празднования и не делилась новым фото. Однако на публике она пытается улыбаться и продолжает выполнять королевские обязанности.