До ювілею принца Філіпа президент Королівського садівничого товариства Кейт Від вручив Єлизаветі II зворушливий подарунок – сорт нової троянди під назвою "Герцог Единбурзький". На зустрічі британська королева з'явилась у надзвичайно ніжному образі.
До теми Єлизаветі II подарували сорт троянд, названий на честь померлого принца Філіпа
Образ Єлизавети II
Її Величність з початком літа обирає легкі вбрання, зокрема сукні. Цього разу вона також з'явилась перед камерами у повітряній сукні блакитного кольору з білим квітковим принтом, що мала елегантний та ніжний вигляд.
Зверху королева накинула молочний кардиган на ґудзиках та поєднала вбрання з чорними лоферами із золотистою вставкою. Чарівний образ вона доповнила улюбленими перлинними аксесуарами – намистом та сережками, а також наручним годинником і сонцезахисними окулярами.
Єлизавета II зробила звичну зачіску, уклавши волосся пишними кучерями. На обличчі королева зробила легкий макіяж з акцентом на губах.
Єлизавета II / Фото Getty Images
Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Елегантні аутфіти Єлизавети II
- Єлизавета II здійснила публічний вихід у бузковому пальті з вишитими квітами;
- Британська королева провела онлайн-зустріч у джемпері кольору бузка;
- Її Величність вперше з'явилась на публіці після втрати чоловіка у квітковій сукні.