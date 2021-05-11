Для онлайн-события Елизавета II надела классический весенний образ, который пришелся по душе многим поклонникам. Она выбрала блузку голубого цвета, воротник которой віложила поверх горловины фиолетового кардигана на пуговицах. Королева надела юбку в черно-белую клетку. Главной изюминкой ее образа стали любимое колье из жемчуга и серьги.

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Лицо женщины было подведено нежным макияжем, а прическа – нежно собрана. Во время трансляции разговора можно было увидеть, что Елизавета II на публике сохраняет замечательный позитивный дух, много улыбается и легко поддерживает разговор. Рабочий звонок состоялся с Виндзорского замка, который уже давно стал постоянной резиденцией королевы с начала карантина.

О чем общалась Елизавета II по видеосвязи?

Известно, что онлайн-встреча королевы и других собеседников была посвящена теме сохранению жизни и здоровья людей, которые могут подвергнуться опасности в воде. Ее Величество разговаривала с представителями Королевского общества спасения жизни – организации для предотвращения утопления. Организация работает в 30 странах Содружества, чтобы распространять информацию о безопасности на воде.

Королева в частности рассказала, что в 14-летнем возрасте получила награду за спасение жизни – "Молодое дыхание". В видеоролике можно увидеть архивные кадры с 1941 года, как она в детстве плавает в бассейне.

Стоит добавить, что это был второй "выход" Елизаветы II на публику после смерти принца Филиппа – мужчина умер 9 апреля 2021 года.