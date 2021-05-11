На заході королева з'явилася в супроводі старшого сина – принца Чарльза. Її Величність прийшла до Палати лордів без захисної маски на обличчі. А 72-річний спадкоємець престолу слідував разом із мамою, дотримуючись карантинних норм.

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Варто зазначити, що це перший публічний вихід Єлизавети II після похорону чоловіка принца Філіпа, який відбувся 17 квітня 2021 року. Раніше королева лише проводила онлайн-зустрічі та здійснювала відеодзвінки.

Розкішний образ Єлизавети II

95-річна королева для відкриття парламенту обрала пальто бузкового кольору, комір якого був вишитий квітами. Також Єлизавета II одягнула сукню в тон з квітковим принтом і капелюх з пір'ям і жовтими квітами.

Серед аксесуарів її аутфіт доповнювали сережки, намисто з перлинами, окуляри й білі рукавички. Біляве волосся Її Величність вклала у кучері, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губах.



Єлизавета II й принц Чарльз у Палаті лордів у Лондоні / Фото Getty Images



Єлизавета II на відкритті парламенту в Лондоні / Фото Getty Images

Єлизавета II важко переживає смерть чоловіка. Навіть з нагоди свого 95-річчя королева скасувала традиційні святкування й не ділилася новим фото. Проте на публіці вона намагається бути усміхненою й продовжує виконувати королівські обов'язки.