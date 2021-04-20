Известно, что сэр Майкл Освальд умер после продолжительной болезни 17 апреля, в день похорон мужа королевы, принца Филиппа. Пока Елизавета II прощалась с мужчиной, вдова сэра Майкла известила, что муж занимал пост советника королевы еще с 2003 года. До этого он работал на королеву-мать с 1970 года до ее смерти в 2002 году.

К слову Мрачная и одинокая: королева Елизавета II попрощалась с любимым принцем Филиппом

Он всегда говорил, что у него самая замечательная работа, которую когда-либо можно было получить. На протяжении всей своей трудовой жизни он просто делал то, что делал бы, если бы он был богатым человеком, которому не нужно было работать,

– заявила вдова сэра Майкла, леди Анджела, перед журналистами Racing Post.

Стоит добавить, что на протяжении 18 лет работы с Елизаветой II, их часто видели вместе на конных скачках. В сети сохранилось немало их совместных фотографий.



Елизавета II и сэр Майкл Освальд в Royal Ascot в 2016 году / Фото Getty Images

Что интересно, в новогоднем списке наград 2020 года он был назначен кавалером Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Что известно о похоронах принца Филиппа?