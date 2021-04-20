Известно, что сэр Майкл Освальд умер после продолжительной болезни 17 апреля, в день похорон мужа королевы, принца Филиппа. Пока Елизавета II прощалась с мужчиной, вдова сэра Майкла известила, что муж занимал пост советника королевы еще с 2003 года. До этого он работал на королеву-мать с 1970 года до ее смерти в 2002 году.
К слову Мрачная и одинокая: королева Елизавета II попрощалась с любимым принцем Филиппом
Он всегда говорил, что у него самая замечательная работа, которую когда-либо можно было получить. На протяжении всей своей трудовой жизни он просто делал то, что делал бы, если бы он был богатым человеком, которому не нужно было работать,
– заявила вдова сэра Майкла, леди Анджела, перед журналистами Racing Post.
Стоит добавить, что на протяжении 18 лет работы с Елизаветой II, их часто видели вместе на конных скачках. В сети сохранилось немало их совместных фотографий.
Елизавета II и сэр Майкл Освальд в Royal Ascot в 2016 году / Фото Getty Images
Что интересно, в новогоднем списке наград 2020 года он был назначен кавалером Большого креста Королевского Викторианского ордена.
Что известно о похоронах принца Филиппа?
- Печальное событие для Великобритании и всех поклонников королевской семьи состоялось 17 апреля. Принц Филипп умер за неделю до этого – 9 апреля в Виндзорском замке.
- Прощание с мужчиной состоялось в часовне Святого Георгия, а похоронили его в Королевской усыпальнице.
- Похороны были не государственными, а королевскими церемониальными. Они были частными, с участием 30 членов королевской семьи, а также военнослужащих.
- На процессию также прибыл принц Гарри из США, однако без жены Меган Маркл.