Відомо, що сер Майкл Освальд помер після тривалої хвороби 17 квітня, в день похорону чоловіка королеви, принца Філіпа. Поки Єлизавета II прощалась з чоловік, вдова сера Майкла сповістила, що чоловік обіймав пост радника королеви ще з 2003 року. До цього він працював на королеву-матір з 1970 року до її смерті у 2002 році.

До слова Похмура та самотня: королева Єлизавета II попрощалася з коханим принцом Філіпом

Він завжди говорив, що у нього найчудовіша робота, яку коли-небудь можна було отримати. Протягом усього свого трудового життя він просто робив те, що робив би, якби він був багатою людиною, якій не потрібно було працювати,

– заявила вдова сера Майкла, леді Анджела, перед журналістами Racing Post.

Варто додати, що впродовж 18 років роботи з Єлизаветою II, їх часто бачили разом на кінних перегонах. У мережі збереглось чимало їхніх спільних фотографій.



Єлизавета II і сер Майкл Освальд на Royal Ascot у 2016 році / Фото Getty Images

Що цікаво, у новорічному списку нагород 2020 року він був призначений кавалером Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена.

Що відомо про похорон принца Філіпа?