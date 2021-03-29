Королева Елизавета II отвергала советы, которые инициировали принц Гарри и Меган Маркл об изменениях во дворце. Также она не пригласила их принять участие в расследовании относительно проявлений расизма.

Королевский эксперт Кэти Николл рассказала, что во время проживания Меган Маркл и принца Гарри во дворце, амбициозные супруги имели множество идей, как изменить старые установки и внести что-то новое в ритм жизни монаршей семьи.

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Елизавета II "отвергла" Гарри и Меган

Со всеми идеями супруги обращалось к королеве Елизавете II, ведь они хотели активно участвовать в жизни семьи. Однако, по словам Кэти Николл, та отвергала все их предложения.

Гарри и Меган очень хотели бы принять участие в обсуждении того, как дворец может стать более эффективным местом работы. Но у меня такое ощущение, что все это решалось внутри компании. Об этом заботятся придворные под наблюдением королевы и членов королевской семьи,

– рассказала эксперт.

В резонансном интервью принца Гарри и Меган Маркл, супруги заявили о расизме в королевской семье. После громкого высказывания, во дворце начали расследование по этому поводу. Однако Елизавета II не считает нужным приглашать к участию саму пару, что выглядит странно, по мнению Кэти Николл.

"Я думаю, это очень показательно, что Меган и Гарри не пригласили участвовать в расследовании обвинений в издевательствах против Меган. Их намеренно держат на расстоянии от него. Пара рассталась с дворцом, с придворными..." – поделилась инсайдер.

Обвинения в расизме королевской семьи